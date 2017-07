Libertad Religiosa, un proyecto de ley atrapado en su propio laberinto

22/07/2017 -

El proyecto de ley de Libertad Religiosa que el Poder Ejecutivo envio en junio al Congreso tras lograr el consenso de los credos mas representativos del pais, estaba encaminado a aprobarse en un rapido tramite, pero organizaciones de la sociedad civil pusieron el grito en el cielo por los alcances de la norma y buscan frenarla. La iniciativa de la Secretaria de Culto pretende consagrar ¡§una proteccion mas ordenada y completa a la libertad religiosa¡¨, crear un nuevo Registro de Cultos que derogue el obligatorio vigente desde la dictadura militar, igualar en derechos a todas las religiones e incorporar la objecion de conciencia. Los detractores advirtieron que el proyecto oficial no incorpora mas derechos de los ya garantizados en la Constitucion Nacional y la legislacion vigente, favorece un ¡§Estado pluriconfesional¡¨ sobre el Estado laico y antepone las convicciones morales a las obligaciones juridicas. Desde la Secretaria de Culto, a cargo de Santiago de Estrada, defendieron la propuesta, valoraron el consenso alcanzado y aseguraron que fueron las organizaciones religiosas las que exigieron la incorporacion del concepto de objecion de conciencia. El rechazo al intento de formular una ley de Libertad Religiosa, uno mas de otros fallidos en los ultimos 20 anos, encontro aliados impensados en otro contexto. Unidos mas por el espanto que por el amor, parafraseando a Jose Luis Borges, el arzobispo platense Hector Aguer (en la foto con el Papa Francisco) se puso en la misma vereda que Amnistia Internacional. El prelado, de posiciones conservadoras y al que ciertos sectores le atribuyen estar enfrentado con el papa Francisco, considero que la norma en debate ¡§es innecesaria¡¨ y puede ser reprochada de ¡§inconstitucional¡¨. Tambien sostuvo que puede tener un efecto negativo en la Iglesia Catolica y en la ¡§sociedad argentina en su conjunto¡¨ y permitir el crecimiento ¡§salvaje¡¨ de un numero ¡§incontrolable¡¨ de sectas. Monsenor Aguer tambien apunto a la cupula de la Conferencia Episcopal Argentina que preside monsenor Jose Maria Arancedo por dar su conformidad, o al menos otorgar su nihil obstat (¡§nada se interpone¡¨), al proyecto de Libertad Religiosa oficial sin consultar al plenario de obispos. Llamativamente, Amnistia Internacional (AI) coincidio con el arzobispo en que la norma puede ser ¡§inconstitucional¡¨, pero con el argumento de que puede violentar derechos que estan protegidos por la legislacion vigente, y alerto puntualmente sobre el articulo 7 de la iniciativa que proclama el derecho a la objecion de conciencia de las personas y las instituciones. La delegacion local de AI advirtio en una carta al presidente Mauricio Macri que de sancionarse la norma puede avalar, aduciendo principios morales o religiosos, que un medico se niegue a practicar abortos no punibles, que una obra social no provea anticonceptivos, que un juez de paz no case a parejas del mismo sexo o que una maestra decida no impartir una clase sobre la ¡§teoria de la evolucion¡¨. El Episcopado argentino, en tanto, se asesoro con especialistas en el tema de la libertad religiosa y escucho a funcionarios, antes de prestar su conformidad a la iniciativa gubernamental. El proyecto oficial de ley de Libertad Religiosa logro tambien el apoyo de la Daia y la Amia, la Mesa Consultiva de Federaciones y Asociaciones de Iglesias Evangelicas, el Centro Islamico, los mormones y la Iglesia Catolica Apostolica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquia, entre otros. El Congreso le puso trabas al rapido tramite pretendido por la Casa Rosada, al crear una subcomision, integrada por diputados de los bloques parlamentarios, que se encargara del tratamiento del proyecto de ley de Libertad Religiosa. Instancia legislativa que ralentiza la prosecucion del debate y confirma la frase: ¡§Si quieres que algo no funcione, crea una comision¡¨. La misma que unos atribuyen a Juan Domingo Peron y otros a Napoleon. ƒÜ