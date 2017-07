Soledad está en la intensa búsqueda de sonoridades para su nuevo CD

22/07/2017 -

Soledad Pastorutti despedirá la etapa del CD DVD "20 años" para luego involucrarse en un proceso que la tiene intrigada de "buscar nuevos sonidos, nuevas canciones" para el nuevo disco que saldría en 2018. El ciclo de despedida de este disco será el 15 de octubre en su pueblo natal Arequito con un gran concierto gratuito, pero mientras tanto Soledad busca nuevas sonoridades, nuevas canciones para presentar un trabajo en el 2018.

¿Te tomás vacaciones y luego te ponés a grabar?

Estoy en búsqueda de canciones, tengo muchas. También hay un montón de cosas que busco, las canciones son lo primero que tiene que estar pero después qué canciones de esas quiero usar para el próximo disco.

¿Con la línea de esa mixtura del rock y lo latino?

No, para mí no hay certezas, tienen que estar primero las canciones. Me gustaría que sea un poco más despojado de cantidad de instrumentos. Tengo mucha inquietud de probar y de tomarme un tiempo para el CD.