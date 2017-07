Louis Tomlinson también lanza su carrera solista

22/07/2017 -

Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan... Con su banda en un hiato indefinido, todos los "One Direction" comenzaron a transitar caminos separados. Ahora, el miembro que faltaba, Louis Tomlinson, se suma a sus compañeros en la búsqueda de nuevos rumbos con el video de su primer single solista, "Back to You". En colaboración con Bebe Rexha y el DJ británico Digital Farm Animals, Louis protagoniza una historia de amor conflictuado, en la que todos le aconsejan alejarse de su pareja pero el vínculo siempre termina siendo más fuerte.