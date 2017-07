Cristian Castro quiso comprar la casa de Sandro

22/07/2017 -

Cristian Castro decidió explicar las razones que asociaban su nombre al de "Sandro de América". Con un mensaje de audio que envió a Tomás Dente, el mexicano dio su versión sobre la posible compra de la casa del Gitano en "Banfield".

"Me gustó tanto la visita que le hice a la viuda de Sandro, doña Olga, que le ofrecí comprarle la casa por cuánto me gustó. Siento la misma sangre de Sandro dentro de mis venas, de cantante, el mismo género... y nada me daría más gusto que poder entrar a esa casa, poder, darle vida", dijo el cantante.