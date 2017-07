Fotos Cristina dijo que en Cambiemos "son cavernícolas".

La expresidenta Cristina Kirchner recorrió un hospital de La Matanza y con sus declaraciones, le subió el tono a la campaña electoral.

Entre otras cosas, tildó al gobierno de Cambiemos de "cavernícolas" por dejar obras sin terminar.

Acompañada por la intendenta Verónica Magario y su compañero de fórmula Jorge Taiana, Cristina reunió a trabajadores de la salud y criticó las subas en los medicamentos. "Deberían declarar la crisis farmacológica, porque los aumentos le están desorganizando la vida a la gente", sostuvo.

A su vez, hizo referencia a la parálisis de las obras en dos hospitales de La Matanza: "Me da tristeza que estén paralizadas, solo les faltaba el 20 por ciento para finalizarlo".

En ese momento, aprovechó para cuestionar al macrismo: "Esto no lo digo desde un posicionamiento político, sino que me parece que no terminar esas obras es de cavernícolas".