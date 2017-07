Cuentos y poesías de Pablo Albornoz

Hoy 21:14 -

Manzana

A dónde vamos cuando no vamos a ningún lado?

Es raro tener puesta,

la remera que me regalaste y sin embargo

sentir el pecho desnudo,

sin corazas, sin el empapelado sutil

de la ignorancia.

Otoño está aquí, y cada mañana me levanto

y me pregunto

¿a dónde vamos?

Y también tengo la certeza que solo la fe da al valiente sin paciencia,

y quita al cobarde lleno de sueños.

Y creo en el universo y sus luces, en todos los dioses y los santos.

Y con el Único hablo, de chango a chango

y la paz me sobreviene

en el destello de la tarde.

A dónde vas, vuelta manzana con tu sonrisa, y con tu nada.

No lo sé, seguro el próximo otoño comamos las semillas.

Mientras, en éste, me levanto cada mañana

y me pregunto

de qué color pintaré

las paredes

de mi pecho.

***********************************************************

Paredes

Desde adentro hacia afuera

Eres lo más hermoso solo cuando te quiebras,

como las paredes de tus miedos cuando se desplomen en el húmedo suelo.

Y sin paredes, atravieso los escombros sin puertas

y en el intento, intento amarte desde adentro hacia afuera

Cada cicatriz que ocultas, son los ladrillos oscuros

en los rincones de tu mente

Sin muros ni puertas, déjate amar desde adentro hacia afuera.

***********************************************************

LA MUCHACHA

En el comedor todos estaban desparramados, las patas abiertas, sembrados por el suelo. Griselda, la sirvienta, empezó a barrer a los patrones. La enfermedad se había expandido en segundos. La cocinera no había probado bocado alguno, pues se le estaba prohibido, más aún si se trataba del manjar: seso de cabrito. Pero fue ella quien, como siempre, estaba encargada de la cena. Griselda sabía todas las mañas de la cocina, todas las recetas y desinfecciones de la carne. También sabía, por las conversaciones en la plaza, que la enfermedad andaba impregnada en los ojos de los animales, en las lenguas de las vacas.

- Justo hoy no me puse a lavar el cerebro- dijo la sirvienta. Lo dijo mientras barría los cuerpos, como si se tratara de las negras cerillas utilizadas en el horno.

***********************************************************

ROSAURA A LAS 12

En las esquinas se la podía ver envuelta en su bufanda de plumas púrpura y subida a tacones imposibles, era Rosaura (no la de las diez). Los años no le sobraban pero ella sentía que uno había sido más largo que el otro. Entre las sombras aparecían los autos y Rosaura se les acercaba con seguridad, fumando. Dentro, empezaba a tejer su arte que culminaba en lienzos lujuriosos en alguna cama o en el bosque de los ciclistas. Vivía tranquila protegida por patrones y amantes obsesivos. Sin embargo una mañana se sintió absorbida; era un sentimiento de soledad intenso, una compañía negra que muchas veces creyó ver entre las nubes de su humo. No eran los malos recuerdos, tampoco los resentimientos y las culpas, era algo más profundo: estaba enamorada. Rosaura sabía dónde ubicar ese amor, quería ir pero no se animaba.

Con los años la compañía negra de su soledad se hacía insoportable, como la visita no deseada, como un té forzado con la muerte. Entonces un día se armó de valor. Se vistió con su mejor bufanda y se despidió. Subida a sus tacones, se los liberó de un chancletazo. La encontré columpiándose bajo la tensa cuerda de plumas púrpura.