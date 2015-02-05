CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Julio 2017

A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ

23/07/2017 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

17.00 CINE. DR. DOLITTLE

18.45 CINE. SHREK

20.00 MONO BINGO

20.10 TÓMBOLA NOCTURNA

20.30 LOS SIMPSONS

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.15 COMEDY CENTRAL

STAND UP

01.15 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

15.00 HOY GANÁS VOS

17.00 ALERTA COBRA

TELEVISIÓN PÚBLICA

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA

TIERRA

EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 BÁSQUET CAPITALINA

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 ALTO CONTRASTE

21.00 ANIMADORES

22.00 PASA EN SGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

23.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA

ARGENTINA

23.30 EL CLÁSICO: CENTRAL

ARGENTINO vs. SARMIENTO

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

21.00 SANTIAGO TV

PELÍCULAS

CINEMAX

03.37 JUEGO DE PODER

05.30 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA

2017

05.58 LA MÁQUINA VOLADORA

07.29 EL PADRE DE LA NOVIA 2

09.30 SCOOBY DOO Y EL FRANKENMONSTRUO

11.02 HECHIZO DE AMOR

13.03 MONSTERS, INC.

14.57 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

17.35 ESCUCHA TU DESTINO

19.50 WINTER-EL DELFÍN 2

22.00 MONSTERS, INC.

23.51 EL EJECUTOR

TNT

02.16 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL

MUNDO

07.50 CAZADORES DE DRAGONES

09.18 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

12.14 LO MEJOR DE LOS PREMIOS PLATINO

12.17 TIEMPO DE VALIENTES

14.22 INCORREGIBLES

16.06 LO MEJOR DE LOS PREMIOS PLATINO

16.09 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL

MUNDO

19.22 EL HOMBRE DE ACERO

22.00 ¿QUIÉNES SON LOS MILLER?

00.05 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

01.00 LO MEJOR DE LOS PREMIOS PLATINO

01.03 EL ESCAPE PERFECTO

TCM

03.38 MASACRE EN EL BARRIO JAPONÉS

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

05.50 ALF (TEMPORADA 3)

06.16 ALF (TEMPORADA 3)

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

6)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 3)

08.50 ALF (TEMPORADA 3)

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.42 LA NIÑERA

10.08 LA LLAMADA FATAL

12.22 KARATE KID

14.52 KARATE KID II

16.59 TIEMPO DE VALIENTES

18.39 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

21.00 EL EXORCISTA

23.33 LA COSA

SPACE

00.00 SOLDADO UNIVERSAL

02.03 SOLDADO UNIVERSAL 2. EL REGRESO

03.32 NO HAY LÁGRIMAS PARA LOS

MUERTOS

06.00 CHAMPS. GRANDES CAMPEONES

07.17 COMBATE

08.54 LA PELEA DE MI VIDA

10.49 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

13.12 TRIPLE X

15.29 RÁPIDO Y FURIOSO

17.30 UN HOMBRE DIFERENTE

19.35 EL EJECUTOR

21.24 EL ATAQUE



A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ HOY, A LAS 21.30, “LA VUELTA DEL SANTIAGUEÑO”.

+DOMINGO 30, A LAS 22, “EL OTRO LADO DE LA CAMA”, CON NICO VÁZQUEZ,

GIMENA ACCARDI Y UN GRAN ELENCO.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+ HOY, A LAS 22, DARÍO TÉVEZ Y SU ARMÓNICA.

CASA DEL BICENTENARIO

HOY, DE 16 A 19, CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, PRESENTACIÓN DE “LOS

LEGENDARIOS”, CON MÚSICA DE AYER, HOY Y SIEMPRE.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+ EL 27, A LAS 22.30, SALO CASTILLO Y MATÍAS ASSEFH.

+ EL 28, A LAS 22.30, NORA LEVY PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “A MI

MANERA”.

+ EL 29, A LAS 22.3O, ACTUACIÓN DE MOSOJ ÑAUPA.

CLUB LOS ANDES

+VIERNES 28, A LAS 22, GRAN PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON “DEMI”

CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA, LA SACHERA,

MARTÍN ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO, LA BREA CORRAL TRÍO, LUCAS

CÁCERES Y MUCHO MÁS.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO

3(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 26/07 -14:00 (Cast) 16:00

(Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN DE REGRESO A

CASA (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

22/07 -22:10 (Subt) 00:45 (Subt)

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 26/07-14:30 (Cast) 16:50

(Cast) 19:10 (Cast)

TRASFORMERS : EL ÚLTIMO

CABALLERO (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY -21:30 (Cast) 00:30

SPIDERMAN DE RE GRESO A

CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 26/07 14:15 (Cast) 17:00 (Cast)

20:00 (Cast)

LA NOVIA (2D):

TERROR (+ 13 años)

HOY-22:40 (Subt) 00:45

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN

HOY-13:20 (Cast) 15:35 (Cast) 17:50

(Cast) 20:10 (Cast)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

(2D): COMEDIA (ATP)

HOY 22:30 (Cast) 00:40 (Cast)

MI VILLANO FAVORITO 3

(2D): ANIMACIÓN (ATP) HOY AL

26/07 -15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00

(Cast)

TRASFORMERS : EL ÚLTIMO

CABALLERO (2D): CIENCIA

FICCIÓN (+ 13 años) HOY -21:00 (Subt)

00:00

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 15:10 -

CASTELLANO 3D 17:30

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta

Todo Público

CASTELLANO 2D 15:20 - 16:00- 18:00

- 22:30-

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO

CABALLERO ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:40

CASTELLANO 3D 19:50

SPIDERMAN: DE REGRESO A

CASA APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D 22:50

 
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