CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Julio 2017
A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
23/07/2017 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
17.00 CINE. DR. DOLITTLE
18.45 CINE. SHREK
20.00 MONO BINGO
20.10 TÓMBOLA NOCTURNA
20.30 LOS SIMPSONS
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.15 COMEDY CENTRAL
STAND UP
01.15 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
15.00 HOY GANÁS VOS
17.00 ALERTA COBRA
TELEVISIÓN PÚBLICA
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA
TIERRA
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
CANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 BÁSQUET CAPITALINA
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 ALTO CONTRASTE
21.00 ANIMADORES
22.00 PASA EN SGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
23.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA
ARGENTINA
23.30 EL CLÁSICO: CENTRAL
ARGENTINO vs. SARMIENTO
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
03.37 JUEGO DE PODER
05.30 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA
2017
05.58 LA MÁQUINA VOLADORA
07.29 EL PADRE DE LA NOVIA 2
09.30 SCOOBY DOO Y EL FRANKENMONSTRUO
11.02 HECHIZO DE AMOR
13.03 MONSTERS, INC.
14.57 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
17.35 ESCUCHA TU DESTINO
19.50 WINTER-EL DELFÍN 2
22.00 MONSTERS, INC.
23.51 EL EJECUTOR
TNT
02.16 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL
MUNDO
07.50 CAZADORES DE DRAGONES
09.18 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
12.14 LO MEJOR DE LOS PREMIOS PLATINO
12.17 TIEMPO DE VALIENTES
14.22 INCORREGIBLES
16.06 LO MEJOR DE LOS PREMIOS PLATINO
16.09 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL
MUNDO
19.22 EL HOMBRE DE ACERO
22.00 ¿QUIÉNES SON LOS MILLER?
00.05 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
01.00 LO MEJOR DE LOS PREMIOS PLATINO
01.03 EL ESCAPE PERFECTO
TCM
03.38 MASACRE EN EL BARRIO JAPONÉS
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
05.50 ALF (TEMPORADA 3)
06.16 ALF (TEMPORADA 3)
06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
6)
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF (TEMPORADA 3)
08.50 ALF (TEMPORADA 3)
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.42 LA NIÑERA
10.08 LA LLAMADA FATAL
12.22 KARATE KID
14.52 KARATE KID II
16.59 TIEMPO DE VALIENTES
18.39 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
21.00 EL EXORCISTA
23.33 LA COSA
SPACE
00.00 SOLDADO UNIVERSAL
02.03 SOLDADO UNIVERSAL 2. EL REGRESO
03.32 NO HAY LÁGRIMAS PARA LOS
MUERTOS
06.00 CHAMPS. GRANDES CAMPEONES
07.17 COMBATE
08.54 LA PELEA DE MI VIDA
10.49 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
13.12 TRIPLE X
15.29 RÁPIDO Y FURIOSO
17.30 UN HOMBRE DIFERENTE
19.35 EL EJECUTOR
21.24 EL ATAQUE
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ HOY, A LAS 21.30, “LA VUELTA DEL SANTIAGUEÑO”.
+DOMINGO 30, A LAS 22, “EL OTRO LADO DE LA CAMA”, CON NICO VÁZQUEZ,
GIMENA ACCARDI Y UN GRAN ELENCO.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+ HOY, A LAS 22, DARÍO TÉVEZ Y SU ARMÓNICA.
CASA DEL BICENTENARIO
HOY, DE 16 A 19, CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, PRESENTACIÓN DE “LOS
LEGENDARIOS”, CON MÚSICA DE AYER, HOY Y SIEMPRE.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+ EL 27, A LAS 22.30, SALO CASTILLO Y MATÍAS ASSEFH.
+ EL 28, A LAS 22.30, NORA LEVY PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “A MI
MANERA”.
+ EL 29, A LAS 22.3O, ACTUACIÓN DE MOSOJ ÑAUPA.
CLUB LOS ANDES
+VIERNES 28, A LAS 22, GRAN PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON “DEMI”
CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA, LA SACHERA,
MARTÍN ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO, LA BREA CORRAL TRÍO, LUCAS
CÁCERES Y MUCHO MÁS.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO
3(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 26/07 -14:00 (Cast) 16:00
(Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN DE REGRESO A
CASA (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
22/07 -22:10 (Subt) 00:45 (Subt)
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 26/07-14:30 (Cast) 16:50
(Cast) 19:10 (Cast)
TRASFORMERS : EL ÚLTIMO
CABALLERO (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY -21:30 (Cast) 00:30
SPIDERMAN DE RE GRESO A
CASA (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 26/07 14:15 (Cast) 17:00 (Cast)
20:00 (Cast)
LA NOVIA (2D):
TERROR (+ 13 años)
HOY-22:40 (Subt) 00:45
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN
HOY-13:20 (Cast) 15:35 (Cast) 17:50
(Cast) 20:10 (Cast)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE
(2D): COMEDIA (ATP)
HOY 22:30 (Cast) 00:40 (Cast)
MI VILLANO FAVORITO 3
(2D): ANIMACIÓN (ATP) HOY AL
26/07 -15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00
(Cast)
TRASFORMERS : EL ÚLTIMO
CABALLERO (2D): CIENCIA
FICCIÓN (+ 13 años) HOY -21:00 (Subt)
00:00
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 15:10 -
CASTELLANO 3D 17:30
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta
Todo Público
CASTELLANO 2D 15:20 - 16:00- 18:00
- 22:30-
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO
CABALLERO ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 22:40
CASTELLANO 3D 19:50
SPIDERMAN: DE REGRESO A
CASA APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D 22:50