"No pudieron haberme ensuciado más"

23/07/2017 -

El viernes, Suárez recuperó la libertad, después de la Cámara Gesell a la joven quien no tendría 18, sino 14 años.

"No pudieron ensuciarme más. Ahora, que estoy más tranquilo, pensaré bien qué hacer. Pero le adelanto que este lunes denunciaré a todos los que me hicieron daño. No porque sea vengativo, sino porque ellos deben hacerse cargo de sus acciones. Todos. Los que me pegaron, la amiga de mi ex, la tía, la madre de la jovencita, todos", aclaró.

"No es posible que mis hijas hayan pasado semejante vergüenza gratuitamente. Este jueves ellas se enteraron de todo y el viernes hablé con ellas. Les expliqué todo y me entendieron".

También dijo que debió dar la cara "con mi novia. Diga que ella me conoce, pero aún así debía y debo darle las explicaciones necesarias. Esto no puede quedar así. Mi vida no es la misma. ¿Cómo quiere que salga a la calle? Una, con el ojo rojo, golpeado en todo el cuerpo, y expuesto a que cualquier b... me insulte, o me grite que soy un violador".

Claro y tajante, reiteró: "Denunciaré a todos los que cambiaron mi vida tranquila por una pesadilla, tratándome de violador. Golpeándome, robándome mi celular, la plata que tenía y bajándome el pantalón quién sabe para qué", enfatizó Suárez.