Fotos "Una amiga de mi ex esposa me tendió una trampa"

23/07/2017 -

El jueves, un día después, "pasó algo más raro aún. Me llamó por celular la amiga de mi exesposa. Me dijo que debíamos hablar urgente. No sospeché nada porque mi celular se lo habría dado otro amigo".

Suárez fue a una estación de servicios del oeste. "Ella estaba sentada en la entrada. La saludé, se acercó el mozo creo y me senté. Ahí de repente alguien me pegó en la cabeza con un casco. Caí al suelo y se me acercaron varios, gritándome violador. Para peor, la que me citó, sacó su celular y empezó a filmarme. No podía creer lo que estaba pasándome". Durante varios minutos, "me patearon en los ojos, la cabeza, el pecho, piernas; me tapaba la cara y recibía golpes de todos lados. Alguna otra mujer me gritaba que violé a la sobrina. Yo sólo le decía que vea en mi celular que ambos nos mandábamos mensajes", profundizó Suárez.

"Cuando se cansaron de golpearme, llegó la policía. Uno de ellos me pateó y otro me pisó, Después, me pusieron las esposas y me detuvieron. Todos me insultaron, tratándome de violador. Dígame usted, ¿qué haría ante tanta humillación?", se interrogó. "Jamás nadie podrá ponerse en mi lugar. Quedé sin trabajo. Y tengo dos hijas para alimentar. ¿Quién se hará cargo de lo que me hicieron? De entrada, ni siquiera la denunciante ni la madre dan la cara. Total, el daño ya está hecho".