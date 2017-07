Policiales EXCLUSIVO

"No hice nada y me pegaron y quedé manchado para siempre", lamentó el remisero acusado de abuso

Mañana, contragolpeará. "Denunciaré a la madre de la chica, a su supuesta tía, a la amiga de mi exesposa que me citó a la estación de servicios para que me trompearan, patearan y se burlaran. Me quitaron todo, hasta mi dinero".

Por El Liberal

Fotos TRISTEZA. Suárez relató a El Liberal que conoció a la joven en el 2016. Intercambiaron mensajes y el incidente que desencadenó todo estalló el miércoles a la madrugada. El jueves recibió una golpiza, acusado de abusarla. 23/07/2017 - "Me ensuciaron mal; perdí mi trabajo, me golpearon varios. Conocía a la chica, pero jamás la toqué, nunca rompí la puerta ni la violé". Diego Suárez es remisero. El jueves 13 cayó detenido tras ser atacado en una estación de servicio; golpeado y acusado de abusar de una menor discapacitada. La noticia recorrió todo el país. A horas de ser excarcelado, el acusado dio su verdad sobre lo sucedido a EL LIBERAL y recalcó que no abusó de la jovencita. Contó que la conoció en 2016 cuando solicitaron sus servicios de remisero en la casa. "El año pasado, 2016 ella pidió un móvil y me mandaron a mí. Me dijo entonces que tenía 18 años y que sufría de una discapacidad temporal". Ahondó Suárez: "La busqué y la dejé en su escuela; después la retiré y la llevé de vuelta a su casa". Añadió que luego de ello, con el tiempo comenzaron a tener contacto enviándose mensajes por Facebook, "siempre el contacto fue por las redes sociales". Aseguró que en la madrugada del 12 de julio recibió una llamada para que fuera a la casa, dijo que fue, que la puerta estaba abierta y reconoció que entró, pero afirmó que no abusó de ella. El joven señaló que cuando estuvo adentro hubo una discusión porque, según él, le dijo que debían parar con los mensajes "dada su juventud y su situación de discapacidad", acotó. Desenlace El remisero dijo que luego se fue y que seguidamente recibió "mensajes amenazantes". A media mañana, "me hablaron de la empresa y me dijeron: Tienes un problema grave. Una mujer denunció que fuiste a la casa y violaste a su hija", recordó. "Urgente, volví a la base y un abogado me pidió explicaciones que se las di con esta verdad. También se lo conté a un abogado de la dueña del coche". Suárez reconoció, "fueron días terribles. No conocía nada de estar preso, o un problema por abuso. Un abogado presentó una eximición de prisión. Al día siguiente fue peor", resaltó. El acusado fue imputado de abuso sexual simple, fue excarcelado y sigue ligado a la causa que avanza en su proceso de investigación, incluso con las pruebas que el propio remisero aportó en cuando a capturas de pantallas de celular en las que aparecen los supuestos mensajes entre ambos, antes de que se produjera la denuncia en su contra.