Cristina: "No terminar las obras es de cavernícolas"

23/07/2017 -

La precandidata a senadora por Unidad Ciudadana, en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner visitó el Hospital Materno Infantil "Dra. Teresa Germani", en La Matanza, donde señaló que no terminar las obras "es de cavernícolas. Me da tristeza que estén paradas las obras de dos hospitales que solo les faltaba el 20 por ciento para finalizarlo".

En este sentido, agregó: "Esto no lo digo desde un posicionamiento político, sino que me parece que no terminar esas obras es de cavernícolas".

Por otra parte, la ex presidenta destacó la baja en la mortalidad infantil durante el anterior gobierno a menos de dos dígitos. "Significa un esfuerzo enorme de todo el sistema de salud", destacó.