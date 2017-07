"Polarizar con Cristina no fue una estrategia política"

23/07/2017 -

En plena campaña electoral y minutos antes de encarar un nuevo timbreo, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que la sociedad "después de tantos años de kirchnerismo tiene una gran división" y remarcó que "la gran mayoría" de los argentinos "no quiere volver al pasado, al populismo, al clientelismo ni a la corrupción".

En conversación con radio La Red, Frigerio negó que el Gobierno haya planteado una estrategia de polarización con el kirchnerismo. "Es la sociedad, después de tantos años, la que tiene una gran división", dijo el funcionario nacional. El titular de la cartera de Interior, afirmó que "la gran mayoría no quiere volver al pasado, al populismo, al clientelismo, a la corrupción y a políticas que han fomentado, de algunas manera, la posibilidad de que el narcotráfico hay crecido como creció" en el país.

En este sentido, el ministro aseguró que "el principal exponente de ese pasado es la ex presidenta" Cristina Kirchner aunque resaltó que "la gente decidió que la Argentina cambiara y que no terminara como Venezuela o que no terminara como Santa Cruz en este momento".

Frigerio también cuestionó a los distintos sectores de la oposición: "Cuando te critican por derecha y por izquierda es que estás haciendo las cosas bien", soltó. "Vienen con que después de las elecciones llega el ajuste, pero otros sectores nos critican porque somos gradualistas, porque no hicimos el ajuste de entrada", planteó.

"Hay una campaña que intenta reeditar lo que ocurrió en 2015, que es esa "campaña del miedo", ese "ojo que si gana el otro va a pasar esto o aquello". De hecho, quisieron hacerlo con Cambiemos en el 2015 apuntando a que íbamos a eliminar todas las conquistas sociales y los derechos de los más vulnerables, y ocurrió todo lo contrario", enfatizó. Antes de arrancar una nueva jornada de timbreo de cara a las PASO del 13 de agosto, indicó que Cambiemos va a estar en la campaña "cerca de los vecinos" para "caminar, escuchar a la gente, plantear cara a cara las propuestas para salir o resolver los problemas concretos de la ciudadanía".