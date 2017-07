Sportivo Colón venció a Patagonia y sigue invicto

23/07/2017 -

Sportivo Colón venció ayer a Patagonia por 48 a 47 y se mantiene invicto en la Copa Otra Cancha de la AFAB.

La jornada se completó con estos resultados: Juventud Unida de Quimilí 45, Almirante Brown B 38; Regatas 39, Locas x el básquet 32; Club Huaico Hondo 39, Vélez 22; Coronel Borges 53, Juventud Unida de Quimilí 35; Red Star 50, Locas x el básquet 32.

Hoy en Almirante Brown jugarán: a las 15, Villa Mercedes vs. Huracán; 16.45, Regatas vs. Red Star; 18, Borges vs. Huaico Hondo; 19.15, Alte. Brown B vs. Belgrano.