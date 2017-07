Pamela David contó cuando un representante quiso aprovecharse de ella

23/07/2017 -

La santiagueña Pamela David relató que cuando comenzó con su carrera, un reconocido representate quiso aprovecharse de ella. "Recuerdo una vez un mal momento con un representante de actores, que es conocido, pero que no lo voy a nombrar. Yo estaba empezando mi carrera de modelo, pero en Paraguay ya era famosa porque hacía publicidades para la telefonía celular", arrancó Pamela en el ciclo de Catalina Dlugi por la Once Diez. Luego agregó: "Entonces, pensé en buscar a alguien para que me manejara la carrera. Me recomendaron este personaje. Lo voy a buscar a la salida de un teatro, porque había actores que el manejaba ahí, y me dice ‘Vamos a tomar algo’. Le cuento mi situación, charlamos, y él me agarra la mano. Yo me quería morir porque fue incómodo. Me agarra la mano, me acaricia, y me pregunta: ‘¿Te parezco lindo?’. Y yo le dije ‘no, no me parecés lindo’. Me puse tan mal". Por último, la animadora indicó: "Fue un intento de seducción. Pero peor aún, es aprovecharse de la chica que viene del interior, que siente que se les cierran las puertas si no transan con eso. Se aprovechaba de esa situación. Por suerte en ese momento yo ya tenía una personalidad más dura, pero si me agarraba antes, cuando era más pichona, me hubiese vuelto a Santiago del Estero".