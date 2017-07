23/07/2017 -

Luifa Galesio, el campeón de GH 2016, en pareja con Ivana Icardi, fue a probarse a Arsenal de Sarandí para remotar su carrera futbolística. "Creo que va a andar todo bien. "Hace un año que le pedí a Grondona que me tenga en cuenta y me dijo que no se iba a olvidar de mí. Ojalá se dé mi regreso a Arsenal", dijo Luifa.