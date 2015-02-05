CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Julio 2017

A LAS 23.00 VIGILIA 464º ANIVERSARIO DE SANTIAGO

Hoy 21:18 -

CANAL 7

07.00 BAIRES DIRECTO

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOBINGO

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.45 MI ÚLTIMO DESEO

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA (CONTINUACIÓN)

23.00 VIGILIA 464º ANIVERSARIO DE SANTIAGO

00.30 EL SULTAN

01.45 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

14.15 VINO EL AMOR

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 SUDAMÉRICA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS VS. RED STAR (FEM)

16.30 RUIDO DE MOTORES

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL CLÁSICO: CENTRAL ARG VS. SARMIENTO

20.30 ALTO CONTRASTE

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

07.35 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.50 ANIMALES AL ATAQUE

09.42 LOS INCREÍBLES

11.56 LAS TORTUGAS NINJA

13.35 CHIHUAHUA EL FANTASMA

15.13 LOS PICAPIEDRA

17.03 LOS INCREÍBLES

19.17 LA MOMIA

21.49 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN

TNT

06.00 CAZADORES DE DRAGONES

07.22 TNT BUZZ

07.50 SUPERMAN REGRESA

10.48 EL HOMBRE DE ACERO

13.27 WALL-E

15.17 BEST OF PREMIOS PLATINO

15.20 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS

17.40 BEST OF PREMIOS PLATINO

17.43 EL HOMBRE ARAÑA 2

20.11 BEST OF PREMIOS PLATINO

20.14 MALÉFICA

22.00 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS

SPACE

06.00 LA PELEA DE MI VIDA

07.23 LLAMARADA

09.58 DUELO DE TITANES

12.13 UN HOMBRE DIFERENTE

14.17 HIJOS DE LA MAFIA

15.58 EL ATAQUE

18.30 EL EJECUTOR

20.17 VENGANZA EN LA PRISIÓN

22.00 THOR. UN MUNDO OSCURO

CINECANAL

09.00 MOULIN ROUGE, AMOR EN ROJO

11.15 EL CLUB DE MADRES SOLTERAS

13.20 SANTA’S LITTLE HELPER

15.05 5 FLIGHTS UP

16.50 SUPERESTRELLA

18.25 CHICAS PESADAS

20.15 ALVIN Y LAS ARDILLAS 2

22.00 CON LA MAGIA EN LOS ZAPATOS

23.50 VENDETTA

SONY

07.00 RULES OF ENGAGEMENT

08.00 SEINFELD

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

15.00 LOS PRODUCTORES

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 BLACK-ISH

21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, DELINCUENTE

11.00 HOUSE M.D., ALEGRÍA PARA EL MUNDO

12.00 HOUSE M.D., SIN DOLOR

12.55 GRIMM, AMANECER EN LA LUNA

13.45 JUNIOR

16.00 HOUSE M.D., GRAN BEBÉ

17.00 HOUSE M.D., EL BIEN MAYOR

18.00 GRIMM, PÚAS

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, 21.00 ELEMENTARY, PONTE CÓMODO

22.00 ELEMENTARY, LA MUERTE DE UN PAYASO

23.00 CIRCUITO CERRADO



A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+DOMINGO 30, A LAS 22, “EL OTRO LADO DE LA CAMA”, CON “NICO” VÁZQUEZ, GIMENA ACCARDI Y UN GRAN ELENCO.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+ EL 27, A LAS 22.30, SALO CASTILLO Y MATÍAS ASSEFH.

+ EL 28, A LAS 22.30, NORA LEVY PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “A MI MANERA”.

+ EL 29, A LAS 22.3O, ACTUACIÓN DE MOSOJ ÑAUPA.

CINE TEATRO RENZI

(LA BANDA)

+VIERNES 28, LOS ARCANOS DEL DESIERTO PRESENTARÁN “ANIVERSALMENTE, EPISIDIO #1”.

CLUB LOS ANDES

+VIERNES 28, A LAS 22, GRAN PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON “DEMI” CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA, LA SACHERA, MARTÍN ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO, LA BREA CORRAL TRÍO, LUCAS CÁCERES Y MUCHO MÁS.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 26/07 -14:00 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 26/07-22:10 (Subt)

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 26/07-14:30 (Cast) 16:50 (Cast) 19:10 (Cast)

TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 26/07-21:30 (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 26/07 14:15 (Cast) 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)

LA NOVIA (2D):

TERROR (+ 13 años)

HOY-22:40 (Subt) 00:45

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN

HOY AL 26/07-22:40 (Subt)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)

HOY AL 26/07 22:30 (Cast)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 26/07 -15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (2D): CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 26/07-21:00 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 Apta todo público

CASTELLANO 2D 15:10 - 20:00

CASTELLANO 3D 17:30

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta todo público

CASTELLANO 2D 15:20 - 16:00- 18:00 - 20:40- 22:30

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:40

CASTELLANO 3D 19:50

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D 22:50

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Julio 2017

También te puede interesar