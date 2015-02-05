CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Julio 2017
A LAS 23.00 VIGILIA 464º ANIVERSARIO DE SANTIAGO
Por El Liberal
Hoy 21:18 -
CANAL 7
07.00 BAIRES DIRECTO
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOBINGO
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.45 MI ÚLTIMO DESEO
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA (CONTINUACIÓN)
23.00 VIGILIA 464º ANIVERSARIO DE SANTIAGO
00.30 EL SULTAN
01.45 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 VINO EL AMOR
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 SUDAMÉRICA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS VS. RED STAR (FEM)
16.30 RUIDO DE MOTORES
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL CLÁSICO: CENTRAL ARG VS. SARMIENTO
20.30 ALTO CONTRASTE
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
07.35 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.50 ANIMALES AL ATAQUE
09.42 LOS INCREÍBLES
11.56 LAS TORTUGAS NINJA
13.35 CHIHUAHUA EL FANTASMA
15.13 LOS PICAPIEDRA
17.03 LOS INCREÍBLES
19.17 LA MOMIA
21.49 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN
TNT
06.00 CAZADORES DE DRAGONES
07.22 TNT BUZZ
07.50 SUPERMAN REGRESA
10.48 EL HOMBRE DE ACERO
13.27 WALL-E
15.17 BEST OF PREMIOS PLATINO
15.20 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS
17.40 BEST OF PREMIOS PLATINO
17.43 EL HOMBRE ARAÑA 2
20.11 BEST OF PREMIOS PLATINO
20.14 MALÉFICA
22.00 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS
SPACE
06.00 LA PELEA DE MI VIDA
07.23 LLAMARADA
09.58 DUELO DE TITANES
12.13 UN HOMBRE DIFERENTE
14.17 HIJOS DE LA MAFIA
15.58 EL ATAQUE
18.30 EL EJECUTOR
20.17 VENGANZA EN LA PRISIÓN
22.00 THOR. UN MUNDO OSCURO
CINECANAL
09.00 MOULIN ROUGE, AMOR EN ROJO
11.15 EL CLUB DE MADRES SOLTERAS
13.20 SANTA’S LITTLE HELPER
15.05 5 FLIGHTS UP
16.50 SUPERESTRELLA
18.25 CHICAS PESADAS
20.15 ALVIN Y LAS ARDILLAS 2
22.00 CON LA MAGIA EN LOS ZAPATOS
23.50 VENDETTA
SONY
07.00 RULES OF ENGAGEMENT
08.00 SEINFELD
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
15.00 LOS PRODUCTORES
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 BLACK-ISH
21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, DELINCUENTE
11.00 HOUSE M.D., ALEGRÍA PARA EL MUNDO
12.00 HOUSE M.D., SIN DOLOR
12.55 GRIMM, AMANECER EN LA LUNA
13.45 JUNIOR
16.00 HOUSE M.D., GRAN BEBÉ
17.00 HOUSE M.D., EL BIEN MAYOR
18.00 GRIMM, PÚAS
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, 21.00 ELEMENTARY, PONTE CÓMODO
22.00 ELEMENTARY, LA MUERTE DE UN PAYASO
23.00 CIRCUITO CERRADO
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+DOMINGO 30, A LAS 22, “EL OTRO LADO DE LA CAMA”, CON “NICO” VÁZQUEZ, GIMENA ACCARDI Y UN GRAN ELENCO.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+ EL 27, A LAS 22.30, SALO CASTILLO Y MATÍAS ASSEFH.
+ EL 28, A LAS 22.30, NORA LEVY PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “A MI MANERA”.
+ EL 29, A LAS 22.3O, ACTUACIÓN DE MOSOJ ÑAUPA.
CINE TEATRO RENZI
(LA BANDA)
+VIERNES 28, LOS ARCANOS DEL DESIERTO PRESENTARÁN “ANIVERSALMENTE, EPISIDIO #1”.
CLUB LOS ANDES
+VIERNES 28, A LAS 22, GRAN PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON “DEMI” CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA, LA SACHERA, MARTÍN ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO, LA BREA CORRAL TRÍO, LUCAS CÁCERES Y MUCHO MÁS.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 26/07 -14:00 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 26/07-22:10 (Subt)
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 26/07-14:30 (Cast) 16:50 (Cast) 19:10 (Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 26/07-21:30 (Cast)
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 26/07 14:15 (Cast) 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)
LA NOVIA (2D):
TERROR (+ 13 años)
HOY-22:40 (Subt) 00:45
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN
HOY AL 26/07-22:40 (Subt)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)
HOY AL 26/07 22:30 (Cast)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 26/07 -15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (2D): CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 26/07-21:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta todo público
CASTELLANO 2D 15:10 - 20:00
CASTELLANO 3D 17:30
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta todo público
CASTELLANO 2D 15:20 - 16:00- 18:00 - 20:40- 22:30
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 22:40
CASTELLANO 3D 19:50
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D 22:50