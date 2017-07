Fotos La China Suárez confirmó que está embarazada.

En el marco de una entrevista, la China Suárez confirmó que está embarazada. "No cumplí los 3 meses todavía. Uno espera hasta los 3 meses por un tema médico. Pero todo el mundo me pregunta y no quiero mentir", dijo en el programa Ponele la firma.

Y contó que su hija, Rufina, percibió enseguida lo que pasaba. Estaban en Uruguay y la nena le dijo: "Mamá, vos tenés un bebé en la panza".

"Yo la miré y le dije 'Rufi, ¿estás segura de que no es comida? Acabamos de comer'. 'No, mamá, tenés un bebé en la panza, es obvio'. Y se emocionó como una abuela, es muy loco. No reaccionó como una nena. Me habló como si yo fuera la chiquitita y ella la adulta", contó.

Para sorpresa de todos, reveló además que planea casarse pronto con su pareja, aunque todavía no tienen fecha confirmada.