Habló "La Tota": "Hace 7 años que mi suegro me vuelve loco"

Fotos El mal momento de "La Tota" Santillán.

Hoy 22:39 -

Es de público conocimiento que “La Tota” Santillán atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Internado en una institución psiquiátrica luego de que fuera detenido robando mercadería en un local de Vicente López, decidió romper el silencio.

“Hola, te habla 'La Tota'. Primero te quiero saludar y agradecerte por todo lo que estás haciendo por mí y que sepas que no me voy del departamento porque fue comprado por un testaferro de mi suegro, Jorge Mariano Fiasche, el abogado de La Salada”, expresó en un audio para el programa de Mauro Viale.

Y agregó: “La misma persona que hace siete años me viene volviendo loco y me viene perjudicando en mi ser. Ese es el abogado que tiene secuestradas a mis hijas. Todo lo que me está ocurriendo a mí se debe a Jorge Mariano Fiasche, que está amenazando a los pibes que trabajan conmigo”.

Por último, remarcó: “Lo único que quiero es hablar cara a cara con Cristian Ritondo. Necesito cobrar también, que me deben”.