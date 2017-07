Fotos OPTIMISMO. El DT Gustavo Coleoni confía plenamente en la permanencia de Central Córdoba en el Nacional B.

24/07/2017 -

La gran victoria de Central Córdoba por 2 a 1 ante uno de los animadores de la competencia como Guillermo Brown de Puerto Madryn le posibilita al equipo llegar a la última fecha con chances de pelear por la permanecía en el Torneo Nacional B. Llevandose de ello, el entrenador ferroviario Gustavo Coleoni dijo que "el corazón del equipo sigue latiendo". Además afirmó que fueron justos ganadores del juego.

"El corazón de este equipo sigue latiendo. Esperábamos llegar al último juego con chances, no merecemos sufrir así, pero también nos merecíamos una oportunidad como esta", enfatizó Coleoni.

"No era para nada fácil este partido, teníamos un rival muy duro al frente que se juega el ascenso. Creo que planteamos bien el partido y controlamos los circuitos de ellos donde sabíamos que nos podían lastimar. Creo que el gol temprano a nosotros nos facilitó las cosas. Siempre que convertimos el primer gol en esta cancha, nunca perdimos", analizó el juego.

Luego dejó en claro que "no es fácil estar en el pantalón de estos jugadores, más aún sabiendo los antecedentes de los últimos minutos donde nos convertían. Este grupo está con una gran predisposición de levantarse ante las adversidades. No tenemos miedo a morir, hace mucho tiempo que estamos en esta zona y queremos salir de esto, no sé si todos pueden aguantar tanto".

"El equipo está sintiendo el cansancio del desgaste físico y psicológico, en las últimas semanas en los entrenamientos preparamos los jugadores para cada partido, algunos juegan con una pierna", agregó.

Por último, el Sapo culminó la nota con un alto grado de optimismo.Al ser consultado por la permanecía dijo: "Dios es justo, nos vamos a salvar".