"Ni loco pagaba tanto por Centurión"

24/07/2017 -

El ex jugador de Boca Juniors Alberto Márcico aseguró que ‘ni loco’ pagaba tanto por repatriar al delantero Ricardo Centurión, tras el desembolso de 4.700.000 dólares por el 70 por ciento del pase a San Pablo de Brasil.

‘Yo ni loco pagaba esa plata por Centurión. Es demasiado grande el riesgo que corre Boca teniendo en cuenta los antecedentes’, afirmó el ‘Beto’ en una nota

Boca adquirió el pase definitivo de Centurión comprándole el 70 por ciento del fichaje a la entidad paulista y el 30 por ciento restante a Racing (1.500.000 dólares).

‘Se invirtió mucho dinero y si se manda otra macana, pusiste casi siete palos verdes por Centurión. Me parece una barbaridad, pero bueno, la decisión no pasa por mí. Realmente en estas condiciones no lo hubiera traído de vuelta’, criticó el ex volante.

Por otro lado, el plantel contó con su primer día libre en la pretemporada en Ciudad del Este, Paraguay, tras la primera semana de trabajo.