El hermano de Chano hizo picantes declaraciones

24/07/2017 -

Llevan la misma sangre, comparten la misma pasión por la música y nacieron con el talento creativo. Sin embargo, luego de que "Tan Biónica" se disolviera -la banda que integraron juntos y los catapultó a la fama- "Bambi" dio que hablar por sus picantes declaraciones sobre su hermano mayor "Chano" Charpentier.

"Mi hermano tuvo un perfil público muy importante, de mucha sobreexposición por cosas que hacía él o que se generan en algunos medios. Él mandó mucha fruta alrededor de lo que pasó con la banda y eso es muy doloroso de vivir desde otro lugar. Yo también me vi enfrentado a que la banda de mi vida de pronto no le encuentra la vuelta a la situación y siente que lo más honesto era decir basta. Nosotros teníamos que ser Coldplay, U2, generar ese tipo de conexión con el público. Y que no nos importaran los programas de chimentos", remarcó "Bambi", en diálogo con La Nación.

Luego, el bajista, compositor, exproductor de Tan Biónica y quien acaba de editar su primer álbum solista, dio detalles sobre la actitud de "Chano", al despegarse de la banda: "No fue el único responsable y tampoco nosotros cuatro. Una banda es una gran empresa en el sentido metafórico de la palabra. Pero los intereses personales por primera vez aparecieron en lugares raros cuando teníamos Hola mundo, un disco que llevaba menos de un año en la calle y con cierta ambición de salir a tocarlo. Habíamos hecho cuatro conciertos en el Luna Park y teníamos desafíos nuevos", remarcó.

"De pronto Chano hizo un reality, entrevistó a Pampita, no sé qué carajo estaba haciendo, pero no tenía nada que ver con la música. Cuando decidimos parar un cacho yo tenía un bebé de tres meses y mi ingreso estaba representado por los conciertos, laburábamos mucho y no digo que vivía al día porque tuvimos la oportunidad de hacer conciertos más onerosos, pero vivía de lo que producía. Para mí no era una situación muy amena encontrarme de pronto con una agenda vacía. Y lo primero que hice fue ir al campo y encerrarme a hacer canciones. No sabía bien qué iba a hacer, si iba a ser solista. Sabía que no quería tener otra banda porque, además, no está cerrada la historia de Tan Biónica. No creo que ninguno de los chicos te vaya a decir eso. Yo opté por no pronunciarme en nombre de la banda, soy uno solo. Ojalá que sí, pero no lo sé", agregó.

Por último, cerró con una tajante visión sobre su experiencia personal: "Tan Biónica tenía una dinámica, con Diega, Seby o Chano mismo en una dupla compositiva. Acá por primera vez en mucho tiempo me sentía en bolas".

Mientras tanto, "Chano" se lanzó a la carrera solista con "Naistumichiu" un tema que ya suena en las radios y para el que ya realizó el videoclip.