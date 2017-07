"Flor" y su video hot: "Me daba vergüenza"

24/07/2017 -

Pasaron cinco años, pero el video hot de Florencia Peña sigue dando que hablar. Entrevistada por Catalina Dlugi, la actriz expresó sobre la viralización del tema: "Para mí fue muy duro, realmente muy duro, porque me daba hasta vergüenza salir a la calle".

Peña confesó: "Me admiro mucho por la forma en que solucioné y pasé eso, traté de pensar por qué la vida me puso esa prueba, porque yo creo en que hay un plan mayor, y creo que esa experiencia me ayudó mucho a poder entender y aceptar un poco quien soy yo".

"Porque yo soy una mujer muy sexual, que me expreso mucho sexualmente y está bien. Me sirvió desde ese lugar creo, además no era algo ni siquiera escandaloso, porque estaba con mi marido".

Florencia ha llegado a estar entre las "actrices porno" más buscadas de la Argentina. El reconocido sitio Pornhub, dedicado a albergar videos porno, reveló una estadística de las "pornstars" más buscadas por los visitantes en 2016 y el nombre de la actriz figura en el top 10.