El Ministerio de Justicia se mudará al predio de la ex ESMA

El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, informó que el Gobierno planea mudar su Ministerio al predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que funcionó como centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar.

A su vez, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, informó que los organismos de Derechos Humanos no se oponen al traslado justamente porque "es el ministerio de Justicia y DD.HH". "Lo que no toleraríamos es que pusieran otros espacios que no tengan nada que ver", aseveró.

El rebautizado "Espacio Memoria y Derechos Humanos" es dirigido por un ente tripartito integrado por la Nación, la Ciudad y los Organismos de DDHH. De ahí la importancia de la aprobación de Carlotto.

Según reveló Garavano al diario La Nación, los planos de la obra ya están terminados y el Ministerio ocuparía el edificio 11. Este inmueble, hoy vacío, podría ser utilizado ya que allí no se habrían cometido delitos de lesa humanidad, de acuerdo con un informe especial que encargó el Gobierno.

La mudanza de los 350 funcionarios y empleados, que actualmente se encuentran en las oficinas del edificio de Sarmiento 329, se haría efectiva en los próximos dos años.

En el predio de Avenida del Libertador 8151 ya funciona la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Garavano explicó que la idea es "jerarquizar" el predio y "devolver equilibrio" simbólico a la cartera que maneja, dado que no solo es de Justicia, sino que también abarca Derechos Humanos.

Por otro lado, la mudanza permitiría un ahorro estimado de $30 millones para las arcas públicas ya que la mudanza permitirá liberar otros inmuebles que hoy se alquilan.