Molinari, la segunda óptica más antigua del país, cumple 124 años en 2017

25/07/2017 - ste año Óptica Molinari celebra sus 124 años. El emprendimiento nació durante el siglo XIX y en la actualidad ya hay una quinta generación de propietarios de la familia que lo llevan adelante. En 1893, don Fortunato Molinari llegó de Modena, Italia a la Argentina. Ni bien llegó a Santiago y se bajó en la estación del ferrocarril Central Argentino, donde hoy es el Fórum, en un día de agobiante calor, pensó en la necesidad de dar sombra y comenzó a plantar árboles. Buena parte de los árboles que aún hoy se encuentran en el paseo frente al Fórum y sobre la calle Perú, son los que plantó por aquellos años. Don Fortunato tuvo tras su llegada a Santiago, tres hijos. Ellos fueron Fortunato (h), Enio y Aída. De los tres, el que siguió con la óptica fue Fortunato mientras los otros dos hermanos se dedicaron a otras actividades. Más tarde, Fortunato (h) tuvo cuatro hijos: Elba, Luis, Nilda y Roberto. Precisamente, este último fue el que siguió con la tradición de la óptica mientras su otros tres hermanos eligieron otros trabajos. A su vez, Roberto tuvo tres hijos: Ricardo (58), Roberto (63) y Alicia. Precisamente, son ellos los socios y dueños actuales de la óptica Molinari. Es la primera vez desde su creación que son tres los hermanos que se inclinaron por continuar la empresa familiar. La empresa fue fundada en septiembre de 1893 y desde entonces sobrevivió a todas las crisis económicas y, también, a los problemas intra familiares. En su rubro, es la más antigua. Por los problemas económicos, la óptica recién pudo contar con un local propio en la década del 80, casi 70 años después de haber comenzado a funcionar. En la actualidad Óptica Molinari, posee una casa central y 4 sucursales: una en esta capital, otra en La Banda, una en Frías y una última en Las Termas. A raíz de los problemas económicos del país los momentos más duros para la firma fueron en el año 2002, cuando casi se fundió la óptica. No se vendía nada, la gente no entraba, todos los empleados estaban sin trabajar porque no entraba nadie. Sus propietarios tuvieron que vender parte del edificio para pagar deudas. Más tarde, durante estos últimos años, el cierre de las importaciones también afectó el negocio por la falta de armazones, aunque no llegó a ser un problema de la magnitud del que hubo en el 2002. Roberto y Ricardo Molinari junto a su hermana Alicia, son los actuales propietarios de la óptica que se apresta a celebrar este año, más específicamente en Septiembre, sus 124 años de vida. En la última entrevista concedida a EL LIBERAL, Ricardo Molinari, ensayó una explicación de cómo pudo trascender el negocio más de un siglo, indicando: “Hemos pasado cosas muy duras, somos una familia bendecida, pero además hemos sido gente honesta, buena gente, sin problemas. A nivel país somos la segunda óptica más antigua, la primera es una de Caseros, hay mucha mano de Dios en el medio ,hemos tenido muchos problemas, desde que ha empezado la óptica siempre hemos tenido problemas, pero los hemos podido superar”. l