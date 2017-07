FÚNEBRES | 25 de Julio de 2017

25/07/2017 -

- Nestor Chávez (Bs. As.)

- Martín Crisanto Suárez (La Banda)

- Inés Arminda Uñates

- María Eugenia Jorge de Jaime (La Banda)

- Rufino Armando Ibarra

- Luis Enrique Agüero

- Gloria Calo de Bruchman

- Genomecia Estanislada

Sepelios Participaciones

AGÜERO, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Su esposa Filomena A. Ledesma, hijo Luis, h. pol Natalia, su consuegra Bety y flia. Coronel part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. Parque de la Paz a las 11 hs., casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

AGÜERO, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Sus sobrinos Tity, Martha, Marcelo, Pichón y sus respecctivas flias., participan con inmenso dolor el fallecimiento de su querido tío. Rogamos para que el Señor lo reciba entre sus brazos.

AGÜERO, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Sus sobrinos que no te olvidarán; Kito y flia., Chichí y flia., Baby y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios lo reciba en su gloria.

BRANDÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Carlos: es imposible estar triste...tu ausencia duele, pero tu recuerdo siempre nos hará sonreir. Sus tios Pancho Brandan y Susana, tus primos María Susana; Rita, Valeria, Natalia, Romina, Esteban, Walter y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en tu querida memoria

CALO DE BRUCHMAN, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. "Y te irás con el viento como una flor encendida...". Su hijo Eduardo Bruchman, su compañera Miriam González; sus nietos Cristian, Emanuel, Mariana, Érica y Anahí; nietos políticos Noelia, Gisela y Horacio; sus bisnietos Valentina, Nielsen, Catalina, Melanie, Santiago y Bianca participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

CALO DE BRUCHMAN, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Madre fuiste y serás la flor más bella del jardín de nuestras vidas. Vivirás eternamente en nuestros corazones, siendo la estrella que alumbre nuestros caminos. Su hija Adriana, su nieta Ximena, Guadalupe, Belén y Santiago.

CALO DE BRUCHMAN, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Sus hijos Adriana, Eduardo. Sus nietos Christian, Emanuel, Erica, Anahí, Mariana, Ximena, Guadalupe, Belén y Santiago. Bisnietos, Valentino, Caterina, Santiago, Melani y de más familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

CALO DE BRUCHMAN, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Rita Calo de Coronel; sobrinos Susana de Herrera; Carlos y Guillermo Coronel con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CALO DE BRUCHMAN, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Aquí está tu cama, tu rosario, tu capita de abrigo para el frío... pero nos faltas vos con tu capullo de rocío. Siempre te recordaremos. Sus nietos Christian, Emmanuel, Erica y Anahí Bruchman Abud participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CALO DE BRUCHMAN, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. "Querida Aya que en este descanso eterno el Señor te proteja siempre con su mirada". Sus nietos Emmanuel y Gissell y bisnietos Bianca y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento.

CALO DE BRUCHMAN, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Sus nietos Ximena y Walter; Guadalupe y Sebastián; Belén y Luis; Santiago y Marti y su bisnieto Valentino participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CALO DE BRUCHMAN, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Tía querida, cuantos recuerdos hermosos compartidos con usted, ahora ya estarás con tu querido sobrino Miguel Ángel. Sus sobrinos Ana María, Silvia y Graciela con sus respectivas familias acompañan a sus seres queridos en este momento tan difícil.

CALO DE BRUCHMAN, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. "Estarás siempre en los recuerdos de un pasado inolvidable, ya no más dolor ni sufrimiento. ¡Buen viaje hacia el Cielo, querida doña Chola! La abuela de sus nietos Ana Urquiza de Abud, sus hijos Eli, Lito, Silvina, Flavia y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

CALO DE BRUCHMAN, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Cira Tavella de Jiménez y flia. participa con dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Pituca de Coronel y ruega oraciones en su memoria.

CALO DE BRUCHMAN, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Es un brillo de luz que logra trascender en los demás, simplemente murió, jamás fue vencida por su testimonio de entrega hacia los más necesitados, el presidente de Asociación CIMA, agrupación política Militancia de Pie, Sr. José Antonio Olivera, acompaña a familiares y amigos en la partida hacia el Señor de Gloria "La Cholita".

CALO DE BRUCHMAN, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Tía querida, cuantos recuerdos hermosos compartidos con usted, ahora ya estarás con tu querido sobrino Miguel Ángel. Ana Yocca de Nassif, María del Carmen y flia.; Facundo y Fátima Nassif acompañan a sus seres queridos en este momento tan difícil.

CALO DE BRUCHMAN, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos Fabián, Mariela y Marcelo Hoyos y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria y Cristiana resignación a sus fliares., ante tan irreparable pérdida.

CASTILLO, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Mary Canllo, Zulma Mansilla y Betty Brizuela, ex-compañeras del Jardín Nº 26 Nubecitas de su hija Kika Pereyra, participan con tristeza su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Amigas de MAJAPES de su hija Kica, acompañan con dolor el fallecimiento de su mamá, rogando oraciones en su memoria y resignación a toda su familia.

IBARRA, RUFINO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Su esposa Ana María Castro, hijos Yoni, Liliana, Ramón, Susi, Pico y Anabel; h. pol., nietos y demás familiares partic. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 16 en el cement. de Tipiro, casa de duelo c/9 Nº 313 Bº Villa Borges. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MENDOZA DE ISORNI, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. La Agrupación de Colectividades de Santiago del Estero, Comición Directiva y sus Asociados, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de la Secretaria de la Institución Sra. Mary Isorni de Isijara. Ruegan oraciones en su memoria.

MENDOZA DE ISORNI, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Las amigas de su hija Mary, Graciela y Zully, acompañan en este dificil momento y ruegan por su memoria.

QUINTEROS, VÍCTOR TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Su esposa Noemí, sus hijos Mónica, Martín, Victoria y Víctor, h. pol. Deia, sus nietos Milagros, Facundo, Rocio y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Hamburgo Cia de Seguros, Servicio REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

ROLDÁN, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Propietarios y personal de Casa Maino participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Chicha Aliende, Yuky González, Ale Jiménez, participan con mucho dolor el fallecimiento de su querida vecina Celina. Acompañan a su familia en su dolor. Ruega oraciones en su memoria.

ROLDÁN, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Álvaro Jiménez, Celeste, sus hijos Fausto, Rafi, acompañan en su dolor a Mary, Soledad y flia, por el fallecimiento de nuestra querida vecina. Ruegan por su descanso en paz.

UÑATES, INÉS ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Sus hijos María Helena, Oscar, Carlos, Gladys, Carmen, Rubén, H. Pol. Juana, Gloria, Andrés, Beatriz; nietos, bisnietos y tataranietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhum. hoy a las 15 en el cement. La Piedad, casa de duelo Sta. Rosa 668 Bº J. F. Ibarra. EMPRESA SANTIAGO.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Su esposo Alfonso, sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia La Merced, al cumplirse tres meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MINAHK DE SENILLIANI, MARÍA FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/16|. Querida madre cuanto te amamos hoy hace 1 año que partiste a la Casa del Señor dejando un vacío muy grande y un dolor inmenso en nuestros corazones. Tus hijos Mercedes, Maria Luisa, Nora, Ramón, Graciela, Marcelo y Pablo, tus hijos politicos, nietos y bisnietos y demás familiares, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita Bº Jorge Newbery.

SORIA, LUIS BERNARDO (q.e.p.d.) Fallecio el 15/7/17|. Su esposa Mirta Juárez, sus hijos Luis, Hugo, Ana y Enzo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

VILLAGRA, TERESA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/16|. Sus hermanas Irene y Dora; sobrinas Florencia Ivana y Sheila Martínez; Gimena y Cynthia Florez y sobrino nieto Mateo Martínez invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo, Bº Mosconi.

CAMILETTI, RUBEN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/13|. "Papi hoy ya cuatro años de tu inesperada partida y todavía palpitas en nuestros corazones como si estuvieras aquí. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Te amamos. Tu esposa María Luz Gramajo e hija Carolina Camiletti, hijo político Manuel de Gorostiza, nietitas María Florencia, María Pilar, María Virginia. Te recordamos al cumplir un nuevo aniversario de tu partida al Reino Celestial.

SÁNCHEZ, JUAN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Despues de tantos años de esposo, amigo, padre y compañero nos has dejado.Tomaste un camino hermoso donde no hay dolor, ni tristeza, solo paz y felicidad. Nos enseñaste muchas cosas, fuiste un ejemplo de padre, esposo, amigo y compañero. Te amamos muchísimo, eres y serás la persona más importante de nuestras vidas. Tu me inspiras a ser una buena mujer y madre. Gracias por todo este tiempo maravilloso a tu lado. Te amamos aunque tu ya sabías que nuestro por ti es un viaje que empezó.

AGUILAR, RAMÓN NEMECIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Coordinación Rugby Infantil S.L.T.C. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Daniel Aguilar. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Su madre política Carmen Barraza, sus hijos Pablo René, Carlos Alfredo, Eduardo Alberto y Elena Noemí, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Sus hermanos políticos Pablo René y flia; Carlos Alfredo; Eduardo Alberto y flia; Elena Noemí y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. "Señor dale el descanso eterno". Sus hermanos políticos Lily y Eduardo Coronel, sus sobrinas Cecilia, Claudia, Daniela, Carla, sobrinos nietos Pablo, Thiago, Isabella, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Señor dale el descanso eterno. Su tío Guido Coronel, hijos Pituza, Mary, Susana y Mónica, hijos políticos y nietos participan con gran dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrina Ivana Coronel, sus sobrinos nietos Santi y Lautaro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Jorge, Mimi, Noel, Sol, Leo y Paula, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momento difíciles. Ruegan por su descanso eterno y resignación a toda su familia.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. "Que Dios te reciba en su Reino y brille para ti la luz que no tiene fin". Siempre fuiste una persona que te brindaste incondicionalmente a la amistad, que sembraste, con amor, con alegría en todo momento. Tus vecinas y amigas Griselda, Marta, Flory, Bety, Daniel, Fede, Facu, Sele, Sofi y Cami acompañan en este triste momento a su hijo Alex y a toda su familia participamos con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Benjamín Álvarez Valdés, Carmentica y Benji acompañan a sus hijos Belén, Alex y María de los Ángeles; a su hermana Norma en tan doloroso momento y la recuerdan con cariño y gratitud.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. "Señor, ya está ante Ti, recíbela en tus brazos...". Familia Santos Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Zuni: "ejemplo de mujer, ejemplo de persona. Dichosos de los que te hemos conocido". Gringa Gómez, José Santos y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a sus hijos Belén, Alex y María.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. José D. Cuello y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento. Fuiste una madre ejemplar, hermana, tía, por eso pido a nuestro Señor que te reciba con un coro de ángeles y estés siempre junto a Él. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Gracias prima por todo lo que diste, te llevaré en mi corazón. María Ester Coronel, sus hijos Natalia, Cristián, Laura, nietos Máximo, Lorenzo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi no morirá jamás". La comunidad educativa del Colegio Santiago Apóstol LL-14,acompaña con profundo dolor a sus hijos ante la irreparable pérdida de la Sra. María Luisa,mamá de Alex y María de los Angeles y abuelita de Federico; alumnos de esta institucion. Se ruega oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Salvador Escaglione y familia participan con gran dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Perla de Timo, Lucia, Marcelo Basbús y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este duro trance. Se ruega una oración en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Cristina Tévez de Farías, Nicolás Farías y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Fernanda Prados de Farias y Javier Farias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, EDUARDO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Sus familiares: Norma T de Herrera e hijo y Mabel Tarchini, participan con tristeza su inesperada partida a la Casa de Dios. Acompañan en el dolor a sus hijos Rosita y Eduardito implorando pronta resignación Cristiana. ¡ Que su alma descanse en paz!

JORGE DE JAIME, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. "Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". Sus primos José Luis Cerioni y flia; Nerea Cerioni y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIME, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Mario G. Ledesma, su esposa Olga Sarquiz, sus hijos Carolina, Cecilia, Carla, Catalina y Camila Ledesma Sarquiz, hijo político Matías Noriega y sus nietos Lisandro y Emilia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIME, MARIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Elsa Bisio de Cerioni e hijos y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIME, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. "Señor dale el descanso eterno que brille para ella la luz que no tiene fin". Carlos Catálfamo y flia, Javier y Romina y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIME, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Personal y directivos de Cable Express participan con dolor el fallecimiento de la hermana de Juanchy Jorge y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIME, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. El gerente de Cable Express Roberto Baraldo, participa con dolor el fallecimiento de la hermana de Juanchy Jorge, que brille para ella la luz que no tiene fin.

JORGE DE JAIME, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. El gerente técnico Ing. Luis Ganem participa con dolor el fallecimiento de la hermana de Juanchy Jorge y piden oraciones en su nombre.

JORGE DE JAIME, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Gustavo Gallo y familia acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Juanchy. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIME, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. Ex compañeros de su hermano Juanchy: Carlos Maldonado, Roger Díaz, Fernando Cáceres, Daniel Montes, Carlos Reynaga participan con profundo dolor su fallecimiento.

JORGE DE JAIME, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. La familia López participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIME, MARÍA EUGENIA (q.p.e.d.) Falleció el 24/7/17|. El amigo de su hermano Juanchy, Luis Fernando Cáceres y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MARTÍN CRISANTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Su esposa Clara E. Garay, hijos Cleotilde, Martín, hija pol. Celia, nietas Carolina, Florencia, Daniela part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Misericordia a las 9, casa de duelo Belgrano 532 sv. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SUÁREZ, MARTÍN CRISANTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Hoy partió hacia el cielo un hombre lleno de bondad. Un padre y abuelo ejemplar y un amigo leal y cariñoso. EL Señor Jesús lo premiará por tantas obras buenas permanecerá por siempre en nuestros corazones. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus amigos Marta y Juan y toda su familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia, La Banda.

SUÁREZ, MARTÍN CRISANTO (Chuza) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. La Escuela de Patín Artístico del Club Tiro Federal, su Técnica Bamby Montenegro, su madre María Cristina López y toda la gran familia del patín participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MARTÍN CRISANTO (Chuza) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Su amigo Canducho López, sus hijas María Cristina, Soledad, Liliana y Yoyi con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MARTÍN CRISANTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/07/17|. Sus vecinos de Garay: Héctor Alderete y flia; Luis Valoy y flia; María y Norma Gallo y flia; Negro Argañaraz y flia; Fidelia Villarreal y su hija Marta; Osvaldo Rodriguez y Sra; Dr. Trejo y flia; Eve Gomez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio La Misericordia.

SUÁREZ, MARTÍN CRISANTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Mirta Musso de Gallego y familia participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ALDERETE, YÉSSICA PAMELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/14|. Hija aún no puedo aceptar el que fisicamene ya no estés, que te fuiste sin despedirte, ya lo sé nadie puede reprocharle a Dios por enviar un ángel a buscarte. Cuano me agobian estos pensamientos tan solo pienso y digo: Aunque broten millones de lagrimas de mis ojos y en mi pecho y gargante se me atraviecen nudos de dolor. Hija te suelto, te dejo ir, pero te recuerdo, nunca morirás en mí. Tu hijita Briana, tus padres Dante y Graciela, tus hermanos Vanesa y Dante (h), tu sobrino Pablito, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la Iglesia Santiago Apostol. L.B.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Gracias a todos los amigos y familiares de sus padres Tere y Marcos Boglione, su esposa María Muñoz de Boglione, sus suegros Eduardo y Lucrecia, su cuñados, sus hijitas Isabella y Guillermina y demás familiares: Al Dr. Ignacio Ormaechea y Sra, a proveedores y clientes; al Club Ciclista Olímpico, por acompañarnos en este triste tránsito de nuestro querido hijo Richard.

DÍAZ ALTAMIRANDA, BETIANA DEL VALLE (q.p.e.d.) Falleció el 25/07/14|. Hija querida pasaron tres años sin ti. Sabes cuanto te necesito. Eras mi reina, mi chiquita hermosa. Quisiera abrazarte y besarte y no separarme nunca más. Te extraño tanto que es imposible estar sin tu presencia. Sos mi ángel porque estás en cada paso que doy me ayudas a entender mis problemas a encontrar soluciones. Lo más hermoso es lo que fuistes: una gran mujer, hija, hermana y compañera, te amamos y te llevamos en nuestros corazones. Sus padres Norma y Ricardo, hermanos: Karina, Daniel y Yoli; hermanos políticos: Ing. Elias Pellene y Patricia Castañares, sobrinos Sarah y Julito Pellene, Mauro Agustina, Fatima y Valentina Diaz Castañares, invitan a familiares y amigos al traslado de restos y responso hoy a las 10 hs en el Cementerio de la Misericordia

BRAVO, CELIA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Berta García y Tiburcio Guaraz, amigas de su hijo Roberto y de su esposa Marta, los acompañan en el dolor por tan irreparable pérdida, deseándoles que Dios mitigue sus penas - Beltrán.

CHÁVEZ, NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/7/17|. "Vivió y amó sin detener el tiempo... porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Su hermana Rosario, Alba, Ana, su sobrina Melisa y Ángel, su cuñado Anselmo y Francisco participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ESTANISLADA, GENOMECIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Sus sobrinas y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Servicios funebre Nueva Empresa Gorostiza.

ESTANISLADA, GENOMECIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Sus sobrinas y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE CÁCERES, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Tu amistad y afecto sincero permanecera por siempre en nuestra flia. Sus amigos Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos, Victor, Luciana y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en esa circunstancia a su querida familia.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Sus primos Mirta Julián, Yayo Julián y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a sus queridos hermanos. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Sus primos hermanos Antonio del Valle y Maria Clara Julián Yanucci participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Su prima Jacqueline Julián, Horacio Morelo, Solcita Amado, Sofía Julián y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Elvia Gerez de Llado e hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para Él la luz que no tiene fin". Alfredo Jorge Llado, su esposa Graciela Taffarel, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Que el Señor lo reciba en sus brazos y brille para él la luz que no tiene fin. Sus amigos de Suncho Corral, Gustavo Hauteberque y flia. y Héctor Hauteberque y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, acompañando a toda su familia en este doloroso trance.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Coty Gubaira y Dominga Auat de Gubaira y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y siempre recordado Aldo. Rogamos oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Carlos Ortiz y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Negrita Julián en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Arq. Ester Chalom, sus hijos Jonathan Scaliter y flia, e Ilanit Scaliter participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y sobrinos en su dolor.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Celia y Haydée Auat, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo Aldo. Elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Su amigo y colega Juan Carlos Canllo, esposa e hijo acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Joji, Miguel, Julián Canllo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Aldo, quien partio a su descanso eterno a la Casa del Señor. Elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Maria F. de Wede y familia, acompañan a la familia en esta gran pérdida del querido Aldo que Dios lo tenga en la Gloria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Mujeres Radicales Z participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga y correligionaria Susana Julián. Elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Maria Lucia Terenzio y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Lelia Bosque y Mario Arias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Señor tu hijo ya esta ante ti, haz que brille para el la luz que no tiene fin. Dra. Marcela Garnia y su esposo Rodolfo Mema acompañan a los familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Yo soy la resurreccion y la vida, el que crea en mi no morirá jamas. Mujeres Radicales Z acompañan a su amiga Negrita Julián ante la irreparable pérdida de su hermano, elevamos nuestras oraciones para que Dios le de resignación a toda la familia.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Chochi Rojas Maldonado, Santiago Maldonado y familia, acompañan con cariño y oraciones a Negrita y Oto ante la dolorosa pérdida de su hermanos. Que Dios reciba su alma y le de la paz y el descanso eterno. Nuestras condolencias a toda su familia.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Sus familiares Carlos Alberto Auat, Norma de Auat y sus hijos y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. La familia de Abdala Julián, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Marta Figueroa de Abdala e hijos lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. La Asociación de Productores de la Industria Forestal (APIF), participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Suncho Corral.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Ingeniera María Fabiana Romero Baigorri participa con pesar su fallecimiento y acompaña al querido Otto y Negra en este momento de dolor.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Familia de Daniel Romero participa con profundo dolor su fallecimiento, abrazan con fuerza a sus hermanos Otto y Negra. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Francisca Abraham de Caamiña y sus hijas Norma y Gladys Caamiña, nietos Paco, Chicho Diosquez, Pupi Llanos y sus respectivas flias, acompañan en su dolor a sus desconsolados hermanos Negrita, Edgar, Dr. Hector, hermano politico Mario. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. A las muestras de dolor de familiares y amigos, unimos las nuestras. Sus familiares Sirley, Mary Julián, Yeni participan con profundo dolor y elevan oraciones por su alma.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. La familia de Pedro Julián acompaña con cariño a los hermanos del querido Aldo. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Gabriel A. Zabaleta y flia, Felipe G. Zabaleta y flia, participan con dolor tan irremediable pérdida y acompañan a sus hermanos, Susana (Negrita), Otto y demás familiares, rogando al Altisimo una pronta y cristiana resignacion y que brille para el la luz que no tiene fin.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. José Ramón Jarma y familia participa con profundo dolor su fallecimiento.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Nelly Llado, Cristian Busch, Fernando y Diego acompañan a sus hermanos y familiares ante tan irreparable pérdida, rogando al Altísimo les dé pronta resignación. Se ruega oraciones en su querida memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Mirta Mabel Eleán, Gladis Blanca Eleán de Salomón y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Roger Garnica e Yda Godoy, sus hijos Roger, Marcela y Rodolfo Mema, Gustavo y Karla Wade, Enzo y Lourdes Burgos con sus respecticas flias, participan con pesar su fallecimiento, acompañan a sus hijos y hermanos en este dificil y triste momento.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Patricia, Hugui, Marcelo y Kiko Cura, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus amigos de siempre Elías Saadi, su esposa Maria Hallak e hija Yanie Saadi de Palazzo y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan espiritualmente a sus hermanos, elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Sus amigos Perla Eleán de Gattás y flia., Noemí Eleán de Chaud y flia. y Edgardo Antonio Eleán participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Aldo cuantas charlas y alegrías compartidas durante nuestra infancia y juventud. Sus amigos de siempre Elías Hallak, Maria Hallak, Esther Hallak, Sonia Hallak de Cabello, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este momento a sus hermanos, elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Margarita Hallak de Saad, sus hijos Mariel, Miguel y Juan y sus respectivas familias, participan con dolor su inesperado fallecimiento y hacemos llegar a sus hermanos y demás familiares su más sentido pésame y que Dios le de su descanso eterno.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Teresa Figueroa, sus hijos y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en este dolor, rogando por su eterno descanso.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Enzo Ruiz y sus padres, participan con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Fredy y acompañan en el dolor a sus hermanos don Oto, doña Negra y el Dr. Negro Julián y a sus queridos sobrinos. Ruegan oraciones.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Juan Matach, su señora Sara Jorge, su hija Dra. Maricel Matach y su esposo Alfredo Antuz y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. La familia de Abdala Julián, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Dr. Juan Rafael Saravia y familia, participa con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. La familia de Enrique Nasif Saber, acompaña a toda su familia en este dolor recordándolo al querido Aldo con cariño.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Gogui, Dito y Cacho Auat, participan con profundo dolor el fallecimiento del primo Aldo y elevan oraciones en su querida memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Querido primo, extrañaremos tu presencia siempre juvenil y cuando nos reunamos recordaremos entrañables anécdotas. Abraham Auat y familia y Gogui Auat y familia participan con tristeza tu partida.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Raúl A. Salcedo, su esposa Norma y su hijo José participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones para que el Señor les dé a toda su familia pronta resignación cristiana.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia lamentan la desaparición física del querido amigo Aldo y abrazan a todos sus familiares en este dolor elevando plegarias en su querida memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Alfonso Gramajo, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.