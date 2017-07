Amenazado, dormía con un facón, pero irrumpieron falsos policías y lo ejecutaron

Fotos MISTERIO. Altamiranda era investigado por casos de drogas. Se presume que sabía que tarde o temprano acabaría muerto.

25/07/2017 -

Cuatro falsos policías, uniformados, asesinaron a un hombre que dormía con un facón, ya que había sido amenazado con antelación.

La víctima resultó Isaac Luis Altamiranda (48). El hombre estaba acostado en un sillón de la casa de Beiró al 400, en Grand Bourg, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

La ex pareja, Dora, y sus dos hijos dormían en un cuarto cuando al menos cuatro personas irrumpieron armados y le reclamaron dinero.

Altamiranda murió de un disparo en la axila izquierda después de forcejear con ellos. Los atacantes escaparon sólo con el celular de la víctima y los investigadores analizan si fue un robo o un ajuste de cuentas.

Enigma

El misterioso crimen ocurrió ayer a la madrugada. En medio del silencio de la noche, la familia se despertó con cuatro hombres que ingresaron a la fuerza, pateando la puerta de entrada. Según fuentes policiales, Altamiranda había aparecido en la casa de su ex mujer, llamada Dora (48) y madre de dos chicos, golpeado y asustado. Ella le habría realizado reiteradas denuncias por violencia pero no lograba alejarlo de su casa, a pesar de que ya tenía una nueva relación con otra mujer. "Hacía tres meses que había vuelto al domicilio porque decía que era suyo, pero no tenían buena relación. Horas antes del hecho, apareció golpeado y se acostó en el living, en un sillón, con un facón de grandes dimensiones", detallaron los investigadores.

Mujer, testigo

La mujer, la única testigo del hecho, declaró que hace algunos meses la policía había allanado su casa buscando a Altamiranda, por una investigación de venta de drogas. Aunque negó saber por qué el hombre estaba golpeado o a quién esperaba con el facón en la mano. "Según la testigo, los agresores la redujeron y la llevaron a la habitación de los chicos. Ellos quedaron en el living con la víctima y escuchó que le pedían que entregue la plata. Después hubo gritos, forcejeos y dos disparos", relataron los investigadores. Una vez que hirieron a Altamiranda, los hombres habrían escapado sin llevarse nada más que el celular de la víctima.

La víctima fue trasladada en una ambulancia municipal hasta el Hospital del Trauma de Malvinas Argentinas, pero murió en el quirófano por la gravedad de las heridas.

Investigación

Desde la Fiscalía de San Martín informaron que no descartan ninguna hipótesis: analizan si fue un crimen en medio de un intento de robo o un homicidio por un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

"Los agresores tenían el rostro tapado y estaban vestidos con ropa oscura. Todavía no se hizo la autopsia en el cuerpo.

La mujer declaró y se están realizando medidas para recolectar pruebas. No se descarta ninguna hipótesis".