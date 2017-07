Randazzo acompañará al gobierno si propone leyes “a favor” de la gente

25/07/2017 -

El precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires de Cumplir, Florencio Randazzo, aseguró que, en caso de ocupar un lugar en el Congreso, sólo acompañará las leyes del Ejecutivo que apunten a "beneficiar" a la gente, aunque consideró que "pareciera que ese no es el camino que eligió" el Gobierno. "(Votaré las) medidas que apunten a fortalecer a las pymes o a beneficiar a la gente, pero ese pareciera no ser el camino que eligió el Gobierno", sostuvo el ex funcionario kirchnerista en diálogo con TN. En tanto, advirtió que el Ejecutivo "atenta contra los más humildes" y que está bajando la inflación "a costa del consumo y el salario" de los trabajadores.