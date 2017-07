“La recuperación va a un ritmo lento, por eso a la gente aún le cuesta ver una mejora”

25/07/2017 -

¿Cuándo le llegará a la gente la recuperación de la economía? La economía lleva dos trimestres que, anualizados, dan alrededor de 3,5% de crecimiento. Está saliendo. Lo que pasa es que está más liderada por inversión y explicada por la construcción y el agro en la primera parte del año y luego por alguna parte de servicios. A la gente le cuesta ver la mejora pero la economía está para arriba. Es una recuperación a paso de tortuga, por eso cuesta más verla, no es una recuperación al 7 u 8%, es una recuperación a un ritmo lento. La gente lo va a empezar a notar en la medida que perciba que el salario le rinde más y eso una vez cerradas las paritarias uno debería empezar a tener ese momento. Lo que pasa es que después, la situación de cada persona es bastante compleja. No le pega igual a todo el mundo. En realidad hay gente que está mejor que hace un par de años y otra gente que está peor, entonces no es tan fácil encontrar todo bien. Cuando uno tiene una recuperación a un ritmo muy vertiginoso al 7 ú 8% y los que están mejor son casi todos, entonces se nota rápido. Pero, una recuperación al 3 ó 3,5% se va a notar menos.