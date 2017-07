El billete oficial subió a $17,90 y el blue cerró en $18,05

25/07/2017 -

El dólar minorista prolongó su racha alcista y marcó un nuevo máximo histórico al cerrar en $ 17,90 según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).

De este modo, la divisa escaló $0,24 y superó el récord histórico alcanzado el viernes de $ 17,66 para la venta.

Siguiendo la misma tendencia, el dólar mayorista también subía en el mercado cambiario, pero sobre el cierre de operaciones se desinfló $0,23 y terminó en $ 17,43, casi igual que el viernes.

Operadores cambiarios atribuyeron la baja a una operación de bancos oficiales, incluso algunos mencionaron una venta específica de unos u$s 40 millones por parte de un banco estatal.

Por su parte, el dólar Banco Nación subió a $ 17,65, mientras que el blue se ubicó en $18,05.

La expectativa del mercado estará puesta en el comportamiento de la divisa en medio de un contexto de fuerte demanda ante la proximidad de las elecciones legislativas.

Las empresas del sector agroexportador registraron una importante baja en el ingreso de exportadores de cereales y oleaginosas. Durante la semana pasada liquidaron más de u$s 448 millones, contra los u$s 664 millones de la anterior. Entre el 17 y el 21 de julio, las cerealeras liquidaron u$s 448.331.782, un 11% menos que hace un año.

Además, puntualizaron que el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 21 de julio ascendió a u$s 13.097.601.958 millones.