Fotos Artana y el dólar: "Va a tener impacto en precios, pero no va a ser una aceleración inflacionaria"

25/07/2017 -

El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas (Fiel) Daniel Artana se refirió al tipo de cambio, al traslado a precios de esta variación y también sobre la recuperación de la economía, la cual desde su punto de vista, viene muy lenta y con bajo nivel de crecimiento. Artana habló con EL LIBERAL en la previa de su llegada al 4º Foro Económico del NOA, que se realizará en Tucumán organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. ¿Qué está pasando con el dólar? A estos niveles del dólar, estamos en el borde -del traslado a precios- pero algún efecto en precios va a haber. De todas maneras a lo que uno tiene que acostumbrarse es que el Gobierno ha elegido un esquema de flotación cambiaria y que va a haber momentos en que el tipo de cambio va para abajo y momentos en los que va para arriba eso es lo que pasa en otros países. Pero este despegue en las últimas semanas es importante... Todavía no debería tener mucho impacto en precios porque en realidad ya estuvo cerca de estos niveles, no es una cosa que me parezca que genere un gran ruido en los precios, lo que está generando ruido en los precios son otras cuestiones más que el tipo de cambio. ¿Esto no empuja a un escalón más alto la meta inflacionaria oficial? La meta inflacionaria no se va a cumplir para mí, pero eso ya estaba jugado antes de este movimiento del tipo de cambio. No se va a cumplir porque el gobierno fue muy ambicioso con la meta y cuando ya después quedó entrampado ahí me parece que subestimaron el impacto del ajuste de precios que se hicieron este año y que eso tiene un efecto sobre la inflación real y núcleo. Pero eso ya está, ahora lo que hay que ver es el año que viene porque la meta sigue siendo ambiciosa entre una banda de 8 y 12%. Nosotros calculamos que este año va a terminar en 21%, es una baja importante para el año que viene. ¿Estos movimientos del dólar están asociados al tema electoral o hay otras cuestiones? Creo que el tema político puede haber tenido algún efecto. Si la gente percibe que hay un riesgo de vuelta al populismo va a tender a dolarizar cartera. Pero para eso debería preocuparse hasta el 2019. Lo que puede estar generando es algún ruido porque la gente perciba que producto de la elección el gobierno pierda capacidad de gobernar, pero eso es hilar demasiado finito. Siempre que hay elecciones, hay gente que dolariza carteras por precaución, no es la primera vez que pasa. Diría que el 14 de agosto va a haber una mejor lectura de lo que puede pasar en octubre y luego en octubre sabremos la verdad y ahí se va a acabar la historia. Yo no me haría problema por este tipo de cambio a estos niveles. Que va a tener algún impacto en precios, lo va a tener, pero no me parece que vayamos a tener alguna aceleración inflacionaria para la Argentina. ¿Qué está sucediendo con el empleo? Normalmente, en la Argentina, el PBI empieza a caer y el empleo cae con alguna demora de un par de trimestres, y cuando viene una recuperación pasa lo mismo también. Por eso uno no lo ve en el empleo. El empleo está igual que hace un año, no hay un gran cambio, quizá con una recuperación más vigorosa se nota un cambio en el empleo, en los salarios, más rápido, todo funciona más rápido, entonces acá funciona todo más chiquito y cuesta más verlo.