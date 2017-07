"El gasto enorme genera muy poco margen de maniobra para una reforma tributaria"

25/07/2017 -

Al ser consultado sobre si exise margen para realizar una reforma tributaria, Artana señaló que "hay un proyecto de reforma tributaria que le llevó Dujovne a Macri como dijeron los diarios pero hay que tener cuidado porque no se tienen muchas opciones para gravar". Agregó que "los países o gravan los ingresos, el consumo o gravan las tenencias de bienes de la gente. En realidad la Argentina tiene una situación donde hay impuestos muy altos sobre la producción y sobre la inversión y el ahorro. Si quiero bajar esos impuestos, entonces o le cobro más a la gente, o al consumo o a las propiedades de la gente, no hay mucho para elegir. El problema, es que todas las elecciones son muy malas porque la Argentina ya tiene impuestos muy altos. Tiene un gasto público enorme". Dijo que "el problema es que lo que genera el poco margen de maniobra para una reforma tributaria es que el nivel de gasto público es enorme. Tenemos la presión tributaria récord para la historia Argentina, la más alta de la región junto con Brasil y no alcanza y todavía nos queda un déficit fiscal de 7 puntos del PBI". ¿No se podría haber ido un poco más rápido en la recuperación? "El problema es que cuando uno elige un esquema de política económica con dureza monetaria, blandura fiscal y endeudamiento externo para financiar el déficit, eso atrasa el tipo de cambio, y eso genera una recuperación más difícil, entonces, esto también es consecuencia de una elección de política económica. ¿Qué se podría haber hecho?. Pagar un costo más fuerte al principio, un apretón fiscal un poco más fuerte, pero no se hizo nada en el primer año. Un apretón fiscal de 2 puntos del PBI, menos endeudamiento y menos presión sobre el tipo de cambio. Quizá se hubiera necesitado una presión de salida y si se hubiera concentrado todo en el primer semestre del año pasado, en lugar de seguir con esta letanía en la que aún estamos arrastrando un montón de problemas. Pero bueno, eso ya está, el Gobierno eligió jugar de esa manera y hoy es muy difícil salir de eso, vamos a ver si después de la elección, han dicho ya que van a tratar de encauzar los números fiscales con mayor decisión".