La sanción de la fecha fundacional de Santiago del Estero

25/07/2017 -

E n la primera mitad del siglo XX comenzo a plantearse entre historiadores e intelectuales -primero timidamente y luego con mas fuerza- la necesidad de establecer el fundador y la fecha fundacional de la ciudad mas antigua del territorio argentino, Santiago del Estero. La polemica fue agudizandose a medida que comenzaba a promediar el siglo y se aproximaba la posible fecha de celebracion del cuarto centenario de la fundacion. La disputa se originaba a raiz de no haberse encontrado en los archivos coloniales actas de las fundaciones de El Barco y de Santiago del Estero, por lo que quedaban muchas preguntas por responder. Lo que se sabia era que la ciudad de El Barco habia sido fundada por Juan Nunez de Prado en 1550, luego de una expedicion enviada desde el Peru por el Lic. La Gasca y que a posteriori de dos traslados ¡Vel ultimo a orillas del rio del Estero- arribo por estos lares Francisco de Aguirre, enviado por Francisco de Valdivia, desde Chile, con el proposito de apropiarse de esta ciudad mutante, por problemas de jurisdiccion entre almagristas y pizarristas, y anexarla a territorio chileno como una nueva entidad juridica. Las discrepancias entre nunezpradistas y aguirristas se fueron agudizando al aproximarse los anos del cuarto centenario en disputa. Entre los primeros se destacaba, por estos lados, el historiador mercedario, Eudoxio de Jesus Palacio, quien publico varias obras ¡Vlas principales A orillas del rio Dulce y Cuarto centenario de la fundacion de Santiago del Estero 1550-1950- en las que afirmaba que el fundador era Juan Nunez de Prado y la probable fecha fundacional, en junio de 1550. Entre los segundos, principalmente los historiadores santiaguenos Andres Figueroa y Alfredo Gargaro, sostenian la fundacion por parte de Francisco de Aguirre, en julio de 1553. Por entonces gobernaba la republica Juan Domingo Peron, desde 1946, por un periodo de seis anos como lo establecia entonces la Constitucion. Para incluir la reeleccion, los derechos de los trabajadores y otras modificaciones, se reformo la Carta Magna en 1949 y, luego de ella, Peron fue reelecto en 1952. Su companera, Evita, ya en 1950 habia iniciado el camino de la penosa enfermedad que la llevo a la muerte el mismo ano en que su esposo asumio nuevamente la presidencia. En ese marco el establecimiento de la fecha de la fundacion santiaguena pasaba a segundo plano. En 1947 la Junta de Estudios Historicos, presidida por el historiador Alfredo Gargaro, a pedido del gobierno provincial, encomendo a una comision especial el estudio documental y bibliografico para dictaminar sobre el tema. Con el apoyo academico y economico de la Academia Nacional de la Historia, Gargaro visito diferentes archivos, en particular en Chile, en los que encontro documentacion que, a su juicio, ratificaban lo escrito en las actas capitulares de Santiago del Estero de 1774 y 1779 y daban cuenta, segun su interpretacion, que el fundador de la ciudad era el conquistador Francisco de Aguirre y la fecha fundacional el 25 de julio de 1553. Basandose en estas actas se dictamino fecha y fundador, dictamen avalado por la Academia maxima nacional y confirmado por un decreto del Poder Ejecutivo provincial del 10 de noviembre de 1952. Con estas sanciones legales se prepararon los fastos celebratorios en agosto de 1953, con la visita de Juan Domingo Peron y la celebracion del Primer congreso de Historia Argentina, inaugurado en el teatro 25 de Mayo con la presencia del presidente y autoridades nacionales, el gobernador Francisco Javier Gonzalez, el embajador de Espana Manuel Aznar y Zubigaray y el historiador Ricardo Levene ¡Vpresidente de la Academia Nacional de la Historia, por entonces intervenida por el Poder Ejecutivo nacional- entre los mas destacados. La visita del lider peronista fue de gran lucimiento. A su llegada Peron constituyo el gobierno nacional en la ¡§Madre de Ciudades¡¨, en donde el intendente Hugo Ruiz Taboada le hizo entrega de la llave de oro de la ciudad. Ademas de los actos multitudinarios, el primer mandatario realizo inauguraciones emblematicas como la de la actual Casa de Gobierno, del Hogar Escuela 24 de febrero, la Escuela Nacional Mixta Manuel Belgrano, el portal de entrada a la ciudad y el Hospital de La Banda, entre las mas destacadas. Sin lugar a dudas lo mas impactante para los santiaguenos fue el imponente desfile civico militar, organizado a lo largo de la calle Yrigoyen. Primero pasaron las tropas militares, navales, la aviacion militar, el Liceo Militar de Cordoba, el Regimiento 18 de Infanteria, los trabajadores representados por la Central Obrera, la Escuela Sindical y la de Capacitacion, los gremios de la provincia y de otras vecinas, la mujeres de la Cruz Roja, los boy scouts de Tucuman, atletas venidos desde Frias, los hacheros del monte santiagueno con sus sombreros, panuelos al cuello, bombachas, alpargatas y sus hachas en bandolera. No faltaron las carrozas alegoricas, con el tradicional rancho santiagueno, la representacion de la conquista y San Francisco Solano, entre otras, matizados con canciones y danzas santiaguenas. Luego de la clausura de las celebraciones, Peron regreso a Buenos Aires desde la estacion ferroviaria de La Banda, despedido por una multitud que lo aclamaba. A su juicio Santiago, fundadora de pueblos, gloriosa y humilde, era un estimulo y ejemplo para todos los argentinos. Fecha y fundador de la ciudad quedaron sancionados por dictamenes y actos celebratorios. Sin embargo, los interrogantes subsisten y no debe considerarse agotadas las investigaciones sobre la materia. ƒÜ