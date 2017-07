Sobresale el "Madre de Ciudades"

Fotos ESPECTÁCULO El director del Hipódromo, Dr. Manuel Vittar, aseguró que se espera una verdadera multitud para esta jornada de cumpleaños.

25/07/2017 -

El turf santiagueño vivirá hoy una jornada burrera muy especial. En el hipódromo 27 de Abril se desarrollará un extenso programa de carreras, en el que sobresale el gran Clásico Madre de Ciudades sobre 2.000 metros.

Están anotados los mejores ejemplares del NOA: Limbu (Tuc.), Román Torrent (Sgo.), Port Louis (Sgo.), Old Jacket (Sgo.), De Cero (Tuc.), Boulevard Road (Tuc.), Little Boy (Sgo.), Mi Violín, (Sgo.), Binary Code (Sgo.), Versatility (Cba.) y Ritmo de Salsa (Tuc.).

Programa

Primera carrera / Premio Hernando de Miraval (500 metros): Juanete Sam, Forty Glorioso, Esmeralda, Gran Romo, Puré Exchange, Mida’s Run, Mali Prize, Mondain, Amiguito Carlos, Loretana, More Energy.

Segunda carrera / Premio Puente Carretero (500 metros): Noble Imperio, Forty Green, Iligue, Iluminada Zen, Vuelta Azulgrana, Che Brujo, Bondado, Bailarín del Sur, Mau Prize, Mal sueño.

Tercera carrera, premio La Telesita sobre 500 metros: Calamaro Querido, Gustito, El Doret, Don Pancho, Le Comedian, Ziku.

Cuarta carrera / Premio Plaza Añoranza (500 metros): Seattle Run, Flashpoint, Wind Gurú, Narcótico, Dama Inquieta, Khaled, Budammas, Equation.

Quinta carrera / Premio Parque Aguirre (1.100 metros): Ke Kerés, Default Selectivo, Greentum, Vil Demonio, Fussy Fil, Sixties Dance, The Top Ten, Encandilados Zen.

Sexta carrera / Premio 52º Aniversario Canal 7 (1.100 metros): Melody Paint, Bombonita Plus, Sweet Buddha, Jeune Chic, Caught Mani, La del Nilo, Princess Charlotte, Lunistic.

Séptima carrera / Premio Diego de Rojas (1.200 metros): Indian Victory, Aristocrático Dan, Thunder Slam, Norway Opera, As Rey, Venetian Island, Damasko, Cobrar Night, Bol Surge, Barcelo.

Octava carrera / Premio Núñez del Prado (1.200 metros): Lucky Dabbler, News Report, Bonito Balsero, Ring Charly, Pure Reinado, Olivarseo, El Tritón, Hi Track, Perti Halo. Novena carrera / Premio San Francisco Solano (1.300 metros): Puma Punku, Seriote Man, Parani, Top Gun, Grumpy, Like The Wind, Puré Machacho, Indian Surge, Master Race, Seattle Cha Cha.

Undécima carrera / Premio Francisco de Aguirre (320 metros): Don Adur y Blankito.

Duodécima carrera / Premio Vampiro (300 metros): Pichonazo, Tentador, Toro Negro y Bochín. Decimotercera carrera / Premio Especial 12 de octubre (400 metros): Basilisco, Román Storm, Morocha, Gringo Cap. Decimocuarta carrera, premio Río Dulce sobre 350: Mi Negro Pain, Salvaje Mía, Próspera Cap, Descontrol, Mix Recluta.

Decimoquinta / Premio Marcah de los Bombos (350 metros): Nightrain, Teniente, Visa Premier, Real Musical, Vuelo Inspirado, Enav, Bustar, Babosín.