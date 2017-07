Scocco: “Nunca fui un delantero que necesita el gol para cumplir

25/07/2017 -

Ignacio Scocco, delantero de River, aseguró ayer que no necesita "del gol" para cumplir porque considera que ocupa "distintas posiciones" en ataque para ayudar al equipo. "Nunca fui un delantero que necesita el gol para cumplir. Trato de ocupar distintas posiciones. Empiezo el juego o me quedo con los centrales para darle espacios a los volantes", indicó el futbolista.

Scocco señaló que tiene "distintas características" en comparación con su compañero, Lucas Alario, y que su juego se asemeja más al de Sebastián Driussi quien fue transferido a Zenit de Rusia.

"Me muevo en todo el frente de ataque buscando espacios vacíos. Con la clase de jugadores que hay en River se simplifica todo para quedar mano a mano con el arquero", indicó el jugador oriundo de Hughes, Santa Fe.

El ex Newell’s también expresó su preocupación por la lesión de Marcelo Larrondo durante un entrenamiento de la pretemporada que el plantel realiza en Orlando, Estados Unidos. "Vi toda la jugada y al principio estábamos preocupados, con impotencia y bronca porque no es bueno ver lo que le pasa a un compañero; por suerte no fue tanto", apuntó "Nacho".