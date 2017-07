El yerno de Trump declaró ante el Congreso y negó un complot con Rusia

Fotos COMPARECENCIA. Jared Kushner dijo ante los legisladores que no conspiró ni financió sus actividades empresariales con fondos de ese país.

-

La investigación del Congreso por el presunto complot entre la campaña presidencial de Donald Trump y el gobierno ruso alcanzó ayer al círculo más íntimo del mandatario, cuando su yerno y uno de sus principales asesores, Jared Kushner, declaró ante la Comisión de Inteligencia en el Senado y desmintió haber "conspirado" con el Kremlin o haber ‘financiado sus actividades empresariales’ con fondos de ese país.

"No cometí actos de conspiración con Rusia, ni sé de nadie más en la campaña que lo hiciera. (...) No mantuve contactos inapropiados. No dependí de fondos rusos para financiar mis actividades empresariales, y fui totalmente transparente al proporcionar la información solicitada", aseguró Kushner ante la comisión del Senado, según una declaración escrita que difundió la Casa Blanca y que representa una versión abreviada de lo que dijo frente a los legisladores.

"Los documentos que les proporciono demostrarán que tuve, quizá, cuatro contactos con representantes rusos dentro de los miles que sostuve durante la campaña y la transición, de los cuales ninguno tuvo un impacto en las elecciones y ninguno fue particularmente memorable", agregó el esposo de Ivanka Trump, la hija predilecta del mandatario y su actual asesora, y el primer miembro del círculo íntimo del presidente que declara formalmente sobre el escándalo con Rusia.

Desde el primer día, el gobierno de Trump está teñido por las denuncias y rumores sobre presuntos vínculos y reuniones secretas entre sus más cercanos colaboradores de la campaña electoral y funcionarios o enviados del Kremlin para hacer una campaña sucia contra la entonces candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton.

Las evidencias sobre los vínculos entre el entorno de Trump y el gobierno ruso se acumularon hasta que el FBI como varias comisiones del Congreso federal iniciaron investigaciones paralelas sobre el escándalo, que mezclan distintas denuncias, como el presunto espionaje electrónico contra el Partido Demócrata, con el presunto fraude electoral, con el presunto espionaje de la campaña de Trump.