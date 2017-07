Transmitió en vivo el choque y la muerte de su propia hermana

-

Una joven de 18 años fue detenida en California, luego de haber transmitido en vivo a través de Instagram el accidente en el que murió su hermana, de 14 años.

Obdulia Sánchez manejaba un auto y circulaba con su hermana y otra joven, que sufrió gravísimas heridas. La grabación comenzó minutos antes del choque y continuó con la muestra de la menor que agonizaba en el piso.

"Miren, mi hermana se está muriendo. Maté a mi hermana pero me da igual. Sé que iré a la cárcel, pero no me importa. Lo siento. No quería que pasara esto pero simplemente pasó. Despertarte cariño, Jacqueline. No me importa nada. Te amo, descansa en paz", dice sin dimensionar la gravedad de los hechos.

Según los primeros informes, la víctima salió despedida porque no llevaba colocado el cinturón de seguridad. Además, la joven que grabó los hechos deberá enfrentar cargos por homicidio involuntario y por resistirse a ser detenida y asistida en el lugar. Se cree que conducía bajo los efectos de sustancias tóxicas.