Revelan cómo será el final de "The Walking Dead"

Hoy 14:42 -

Robert Kirkman, es el creador del cómic que da origen a una de las series más exitosas "The Walking Dead", reveló en la Comic-Con de San Diego 2017 que ya sabe cómo terminará su cómic y adelantó que una de sus protagonistas no llegará hasta el capitulo final.

"Pensé sobre ello hace dos o tres años, tuve una idea muy buena para un final definitivo. Desde entonces he trabajado hacía eso, así que sé exactamente todo lo que va a pasar desde este momento. Lo he dicho antes, Rick no sobrevive hasta el final. Lo dije hace años, así que probablemente lo olvidaste, pero anticipó que habrá más historias que contar tras su desaparición", detalló el autor durante su conferencia en la exposición de comics.

