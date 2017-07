Encontraron víboras gigantes en una escuela: una pesaba 50 kilos

Hoy 19:27 -

El curioso hecho tuvo lugar en un colegio de la localidad cordobesa de Villa Rosario del Saladillo. Al menos 5 víboras gigantes fueron halladas en el establecimiento, una de ellas medía más de dos metros y pesaba 50 kilos.

“Los chicos llegaron y vieron una enroscada en un calefactor”, expresó Daniel Carballo, a un medio local. “Mi señora que es docente del colegio me dijo que había rastros de una más grande. Y encontramos un bicho de 2,80 y más de 50 kilos. No me la podía poner al hombro”, cerró.