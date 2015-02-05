CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Julio 2017
A LAS 21.30 JOSUÉ, LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 21:28 -
CANAL 7
07.00 BAIRES DIRECTO
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A
LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.45 MI ÚLTIMO DESEO
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ, LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
22.50 JOSUÉ, LA TIERRA PROMETIDA (CONTINUACIÓN)
23.15 EL SULTÀN
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 PAUSA EN FAMILIA l
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 SUDAMÉRICA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
07.21 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.36 OPERACIÓN ESCAPE
09.25 BABE, EL CERDITO EN LA CIUDAD
11.20 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ
13.05 REGRESO DEL TODOPODEROSO
15.01 UN VIERNES DE LOCOS
16.57 EL QUINTO ELEMENTO
19.25 EL DESTINO DE JÚPITER
22.00 AL FILO DEL MAÑANA
TNT
06.14 LOS BOXTROLLS
07.56 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
10.56 LA ESTAFA MAESTRA
13.04 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
14.58 SI YO TUVIERA 30
16.53 EN BUSCA DEL ARCA PERDIDA
19.04 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE
22.00 RESIDENT EVIL 3. EXTINCIÓN
23.42 EL HOMBRE DE ACERO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, HERMANOS DE SANGRE
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, CADENA DOBLE
11.00 HOUSE M.D., INFIEL
12.00 HOUSE M.D., LADO SUAVE
13.00 FULLSCREEN
13.30 TRIPLE X
16.00 HOUSE M.D., EL CONTRATO SOCIAL
17.00 HOUSE M.D., AQUÍ GATITO
18.00 GRIMM, SOBRE MI CADÁVER
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, PIEZAS FALTANTES
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, VERDADEROS CREYENTES
21.00 GRIMM, LA COMEZÓN DEL SÉPTIMO AÑO
22.00 GRIMM, DESAYUNO EN LA CAMA
23.00 INFRAMUNDO. LA EVOLUCIÓN
01.10 GRIMM, SOBRE MI CADÁVER
02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, PIEZAS FALTANTES
STUDIO UNIVERSAL
09.00 LEER, ESCRIBIR Y AMAR
10.40 AMOR POR CASUALIDAD
12.20 OTRO CHANCE PARA AMAR
14.15 LEER, ESCRIBIR Y AMAR
16.10 NITRO CIRCUS. LA PELÍCULA
18.05 DESAFIANDO LAS PROFUNDIDADES
20.00 EL PODER DEL TAI CHI
22.10 IDENTIDAD ESPECIAL
24.20 ENEMIGO OCULTO
02.20 IDENTIDAD ESPECIAL
TCM
07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 ALF (TEMPORADA 3)
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 LOS MUPPETS TOMAN NUEVA YORK
11.06 LA PANTERA ROSA
11.25 INTRIGA INTERNACIONAL
13.56 CUESTIÓN DE HONOR
16.30 INFIERNO ROJO
18.27 GANAR O MORIR
20.10 CASADOS CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 EL JINETE PÁLIDO
23.13 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+ EL 27, A LAS 22.30, SALO CASTILLO Y MATÍAS ASSEFH.
+ EL 28, A LAS 22.30, NORA LEVY PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “A MI MANERA”.
+ EL 29, A LAS 22.3O, ACTUACIÓN DE MOSOJ ÑAUPA.
CINE TEATRO RENZI
(LA BANDA)
+VIERNES 28, LOS ARCANOS DEL DESIERTO PRESENTARÁN “ANIVERSALMENTE, EPISODIO #1”.
CLUB LOS ANDES
+VIERNES 28, A LAS 22, GRAN PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON “DEMI” CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA, LA SACHERA, MARTÍN ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO, LA BREA CORRAL TRÍO, LUCAS CÁCERES Y MUCHO MÁS.
FÓRUM
(PERÚ 510)
+SÁBADO 29, ABEL PINTOS PRESENTARÁ SU DISCO “11”, TRAS SER CONSAGRADO POR TERCERA VEZ CON EL PREMIO GARDEL DE ORO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+DOMINGO 30, A LAS 22, “EL OTRO LADO DE LA CAMA”, CON NICO VÁZQUEZ, GIMENA ACCARDI Y UN GRAN ELENCO.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3 (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY -14:00 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY -22:10 (Subt)
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY -14:30 (Cast) 16:50 (Cast) 19:10 (Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY -21:30 (Cast)
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY - 14:15 (Cast) 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)
LA NOVIA (2D):
TERROR (+ 13 años)
HOY -22:40 (Subt) 00:45
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN
HOY -22:40 (Subt)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)
HOY - 22:30 (Cast)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY -15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (2D): CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY -21:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta todo público
CASTELLANO 2D 15:10 - 20:00
CASTELLANO 3D 17:30
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta todo público
CASTELLANO 2D 15:20 - 16:00- 18:00 - 20:40- 22:30
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 22:40
CASTELLANO 3D 19:50
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D 22:50