CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Julio 2017

A LAS 21.30 JOSUÉ, LA TIERRA PROMETIDA

Hoy 21:28 -

CANAL 7

07.00 BAIRES DIRECTO

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A

LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.45 MI ÚLTIMO DESEO

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ, LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA

22.50 JOSUÉ, LA TIERRA PROMETIDA (CONTINUACIÓN)

23.15 EL SULTÀN

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 PAUSA EN FAMILIA l

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 SUDAMÉRICA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

19.00 PUNTO LÍMITE

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

07.21 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.36 OPERACIÓN ESCAPE

09.25 BABE, EL CERDITO EN LA CIUDAD

11.20 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ

13.05 REGRESO DEL TODOPODEROSO

15.01 UN VIERNES DE LOCOS

16.57 EL QUINTO ELEMENTO

19.25 EL DESTINO DE JÚPITER

22.00 AL FILO DEL MAÑANA


TNT

06.14 LOS BOXTROLLS

07.56 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

10.56 LA ESTAFA MAESTRA

13.04 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

14.58 SI YO TUVIERA 30

16.53 EN BUSCA DEL ARCA PERDIDA

19.04 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

22.00 RESIDENT EVIL 3. EXTINCIÓN

23.42 EL HOMBRE DE ACERO


UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, HERMANOS DE SANGRE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, CADENA DOBLE

11.00 HOUSE M.D., INFIEL

12.00 HOUSE M.D., LADO SUAVE

13.00 FULLSCREEN

13.30 TRIPLE X

16.00 HOUSE M.D., EL CONTRATO SOCIAL

17.00 HOUSE M.D., AQUÍ GATITO

18.00 GRIMM, SOBRE MI CADÁVER

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, PIEZAS FALTANTES

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, VERDADEROS CREYENTES

21.00 GRIMM, LA COMEZÓN DEL SÉPTIMO AÑO

22.00 GRIMM, DESAYUNO EN LA CAMA

23.00 INFRAMUNDO. LA EVOLUCIÓN

01.10 GRIMM, SOBRE MI CADÁVER

02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, PIEZAS FALTANTES


STUDIO UNIVERSAL

09.00 LEER, ESCRIBIR Y AMAR

10.40 AMOR POR CASUALIDAD

12.20 OTRO CHANCE PARA AMAR

14.15 LEER, ESCRIBIR Y AMAR

16.10 NITRO CIRCUS. LA PELÍCULA

18.05 DESAFIANDO LAS PROFUNDIDADES

20.00 EL PODER DEL TAI CHI

22.10 IDENTIDAD ESPECIAL

24.20 ENEMIGO OCULTO

02.20 IDENTIDAD ESPECIAL


TCM

07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 ALF (TEMPORADA 3)

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 LOS MUPPETS TOMAN NUEVA YORK

11.06 LA PANTERA ROSA

11.25 INTRIGA INTERNACIONAL

13.56 CUESTIÓN DE HONOR

16.30 INFIERNO ROJO

18.27 GANAR O MORIR

20.10 CASADOS CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 EL JINETE PÁLIDO

23.13 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES


A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+ EL 27, A LAS 22.30, SALO CASTILLO Y MATÍAS ASSEFH.

+ EL 28, A LAS 22.30, NORA LEVY PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “A MI MANERA”.

+ EL 29, A LAS 22.3O, ACTUACIÓN DE MOSOJ ÑAUPA.

CINE TEATRO RENZI

(LA BANDA)

+VIERNES 28, LOS ARCANOS DEL DESIERTO PRESENTARÁN “ANIVERSALMENTE, EPISODIO #1”.

CLUB LOS ANDES

+VIERNES 28, A LAS 22, GRAN PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON “DEMI” CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA, LA SACHERA, MARTÍN ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO, LA BREA CORRAL TRÍO, LUCAS CÁCERES Y MUCHO MÁS.

FÓRUM

(PERÚ 510)

+SÁBADO 29, ABEL PINTOS PRESENTARÁ SU DISCO “11”, TRAS SER CONSAGRADO POR TERCERA VEZ CON EL PREMIO GARDEL DE ORO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+DOMINGO 30, A LAS 22, “EL OTRO LADO DE LA CAMA”, CON NICO VÁZQUEZ, GIMENA ACCARDI Y UN GRAN ELENCO.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3 (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY -14:00 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY -22:10 (Subt)

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY -14:30 (Cast) 16:50 (Cast) 19:10 (Cast)

TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY -21:30 (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY - 14:15 (Cast) 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)

LA NOVIA (2D):

TERROR (+ 13 años)

HOY -22:40 (Subt) 00:45

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN

HOY -22:40 (Subt)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)

HOY - 22:30 (Cast)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY -15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (2D): CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY -21:00 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 Apta todo público

CASTELLANO 2D 15:10 - 20:00

CASTELLANO 3D 17:30

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta todo público

CASTELLANO 2D 15:20 - 16:00- 18:00 - 20:40- 22:30

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:40

CASTELLANO 3D 19:50

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D 22:50

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Julio 2017

También te puede interesar