Se disputó una nueva fecha del certamen de inferiores termenses

Hoy 22:40 - LAS TERMAS, Río Hondo (C) El fin de semana pasado se jugó una nueva fecha del torneo de las divisiones inferiores que organiza el Consejo Auxiliar de la Liga Termense de Fútbol. El viernes, por el sub 13, Sebastián Legresti venció 2 a 1 a 25 de Mayo; La Costanera le ganó 2 a 1 a Belgrano. Sub 15 y 19 El sábado, se enfrentaron Los Dorados con Villa Balnearia, en el Sub 15 empataron 0-0 y por el Sub 19 ganó Los Dorados 2 a 0; Belgrano doblegó 1-0 a Legresti por el Sub 15. El domingo, por el Sub 19, San Martín goleó 4 a 0 a Argentino; Sector El Alto le ganó 2-1 a 25 de Mayo por el Sub 15, mientras que La Costanera venció 3-1 a Barrio Adela en la Sub 19 y empataron 0-0 en la Sub 15.