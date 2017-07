Fotos Roban una camioneta y la abandonan en el interior de Río Hondo

-

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Un vecino denunció que le sustrajeron su pick up en las últimas horas del lunes y apareció cerca de las 13 del martes. La denuncia sobre el supuesto robo en contra de autores desconocidos fue radicada en la Seccional 50 por Roberto Tagliaferro, quien manifestó que entre las 22 y la 0 del lunes pasado le habrían sustraído su automóvil marca Isuzu modelo Pick Up color blanco, (GSO- 226), cabina simple con cúpula, que estaba estacionada sobre calle San Lorenzo. Por su parte cerca de las 13, personal de la Seccional 50 tomó conocimiento que en la localidad de Rincón de Atacama se encontraba una camioneta con las mismas características que la denunciada. Posteriormente una comisión policial con la presencia del denunciante y dos testigos hábiles, procedió a la requisa en el interior del rodado. Se logró divisar en la parte de la cabina un candado violentado y el faltante de una caja de herramientas valuada en la suma total de $15.000; un colchón, 5 mantas, 3 rollos de soga y un gato perteneciente al automóvil. Del procedimiento tomó conocimiento el fiscal de turno Dr. Ignacio Guzmán, quien dispuso previa constatación de la documentación que el rodado sea entregado al propietario.