Centurión se despidió y calificó de "poco serio" al presidente del club

Fotos FIN DE LA NOVELA. Ricardo Centurión no seguirá en Boca por cuestiones extrafutbolísticas.

26/07/2017 -

Ante la inminencia de un rechazo para contratarlo por parte de la dirigencia de Boca Juniors, Ricardo Centurión se despidió ayer de "hinchas y compañeros" del club a través de la red social Instagram, en un mensaje en el que califica al presidente Daniel Angelici de ser "poco serio".

El duro mensaje del delantero que tenía todo prácticamente acordado para firmar contrato con Boca, cuya dirigencia estaba dispuesta a comprarle su pase a San Pablo y Racing en unos 6 millones de euros, se conoció mientras se esperaba una respuesta del propio Centurión a las cláusulas de conducta que Angelici le imponía en un posible vínculo.

El lunes por la tarde, Angelici le había entregado al representante del futbolista, Alejandro "Junior" Mazzoni, una copia del nuevo contrato con las cláusulas referidas, después de que se conocieran los incidentes protagonizados por el jugador en un boliche de Lanús, en la madrugada del domingo.

Por el lado de la dirigencia "xeneize", allegados al club mostraron sorpresa ante los duros dichos de Centurión en la red social, aunque descartaron una respuesta directa por el momento. Para hoy estaba organizada la presentación de los refuerzos de Boca en Ciudad del Este, donde el plantel realiza la pretemporada, a cargo del propio Angelici, y se esperaba que la estrella del día fuese Centurión.

Sin embargo, a la novela sobre el pase del futbolista no le esperaba un final feliz, para ninguna de las partes.

Entre los más afectados está el entrenador Guillermo Barros Schelotto, el principal promotor de la contratación de quien considera "un jugador distinto", quien ante un nuevo escándalo le dijo al presidente del club que tomara "la mejor decisión para Boca". Tal vez por eso Centurión remarca en su carta que le "soltaron la mano".

El escándalo que parece alejar definitivamente a Centurión de Boca tuvo lugar en la madrugada del domingo, cuando "Ricky" concurrió a un boliche bailable del partido bonaerense de Lanús, Capítulo 1, donde llegó a las 4.30 del domingo, para retirarse a la 7 custodiado por la policía en un patrullero.

Allí, sus amigos discutieron y se trenzaron a los golpes con un grupo de personas que querían sacarse una foto con el jugador. Uno de los jóvenes realizó la denuncia policial, y la inconducta del futbolista hizo estallar a los dirigentes boquenses.

El texto de la carta de Centurión subida ayer a Instagram es el siguiente: "No escucho y sigo por qué mucho de lo que está prohibido me hace vivir, lamentablemente estamos en un país que cuando uno se equivoca en vez de ayudarlo le sueltan la mano que lastima boca que te hagan esto teniendo una dirigencia y un presidente tan poco serio deje todo y me vine, para firmar con Boca nunca me quisiste me dediqué al máximo me entrené como pocos se entrenan no hice política llore por estos colores, pero no valoraron nada y si también me hago cargo tuve mis problemas pero para que lo voy a decir si ya lo saben, o alguno de ustedes nunca se equivocó? Pasan cosas peores en nuestro país y un mes entero le dieron más importancia a ver si había una historia en Instagram si hacía algo de más para matarme ahora ya está consiguieron lo que muchos quisieron y ustedes periodistas que hacen show que hacen política no le crean más gente les hacen mal les mienten conozcan a la persona a la madre que tiene un hijo varón ojalá nunca le pase lo que mi mama sufrió con todos estos hdp, yo si voy a salir adelante por qué me sobran huevo nunca dependí de nadie y acá estoy sigo y voy a seguir siendo centurion hincha de boca como mi viejo y a mis compañeros nada que decir fueron mi familia mi contención cuerpo médico utileros los demás me soltaron la mano por eso les cuento una cosa el día de mañana se van a dar cuenta de muchas cosas pero la que siempre va a estar es la familia le mando un abzo fuerte bosteros".