El oficialismo consiguió dictamen para debatir la expulsión de Julio de Vido

Fotos DEBATE. Tras la obtención del dictamen, se prevé para hoy un acalorado debate en el recinto.

26/07/2017 -

La Cámara de Diputados protagonizará hoy un encendido debate en una sesión que se prevé maratónica sobre la expulsión de Julio de Vido, y, si bien la coalición oficialista Cambiemos no tiene los votos necesarios para separarlo del cargo, sí logrará la meta de instalar una discusión sobre la corrupción en la presidencia de Cristina Kirchner.

La coalición oficialista Cambiemos consiguió emitir en comisión un dictamen de mayoría donde propone expulsar al legislador kirchnerista Julio de Vido, por "inhabilidad moral", que será debatido en una sesión especial, aunque el oficialismo no tiene los dos tercios para poder separar al ex ministro de Planificación.

La decisión se adoptó en el plenario de la comisión de Asuntos Constitucionales, que conduce el macrista Pablo Tonelli, donde no faltaron cruces que seguramente se repetirán hoy en el recinto, cuando se ponga en debate la conducta del funcionario de los sucesivos gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner.

Una de las sorpresas de la reunión fue que el massismo presentó su propio dictamen, también impulsando la expulsión de De Vido, pero con el agregado de que se acepten los desafueros de todos los legisladores, con el fin de diferenciarse de oficialismo.

De todos modos, en la sesión especial que está convocada para las 11 y se podría extender hasta la medianoche, sólo se someterá a la votación el despacho de mayoría de Cambiemos, que reunió 17 firmas.

En la comisión de Asuntos Constitucionales, conducido por el macrista Pablo Tonelli, donde se firmaron cuatro dictámenes, no faltaron los cruces entre los legisladores de izquierda con Elisa Carrió ni entre la radical Karina Banfi con el ex funcionario de la ex Side, Rodolfo Tailhade, que, por medio de chicanas, buscaba interrumpir a la diputada nacional de la UCR.