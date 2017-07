"Queremos darle continuidad al proyecto"

26/07/2017 -

Junto al "Bebu" Girolami, Esteban Guerrieri representa a la Argentina en la competitiva categoría de la WTCC. Hace menos de dos semanas, el piloto de Mataderos, se subió al podio en la carrera de Las Termas de Río Hondo y esta vez, regresó a la provincia para ser parte de los festejos por los 464 años de la capital santiagueña.

Ayer, Guerrieri visitó además EL LIBERAL y habló de todo. Confesó que apunta a mantenerse en el WTCC y se mostró agradecido por la recepción que tuvo en Santiago.

"La carrera de Las Termas fue una muy buena performance para nosotros. Nos vino muy bien el podio. Ahora hay que tratar de solventar económicamente la segunda mitad de la temporada y en eso estamos trabajando, ya que tenía solo confirmadas las primeras cinco carreras. Ahora buscaremos tratar de completar la segunda parte. Hay tiempo, esperemos poder conseguirlo. El objetivo es terminar la pretemporada de la mejor manera posible, para redondear una buena primera temporada y para ver si le podemos dar continuidad al proyecto", aseguró el bonaerense.

"Esta vez vine de paseo. Siempre que vengo a Santiago vengo con el objetivo de correr. Se disfruta mucho cada vez que vengo y en esta ocasión, estoy en una fecha tan especial sin carrera de por medio. Para el WTCC, Ricardo Sosa me comentó lo del aniversario de la ciudad y me dieron ganas de venir a acompañar y a conocer mejor Santiago. Ésta es una provincia muy alegre, tiene gente muy generosa. Me llama mucho la atención cuántas veces se dice gracias aquí. Son muy bondadosos y generosos. Quería conocer más la cultura de una provincia que siempre nos recibe tan bien. El concepto de unir deporte con turismo es muy importante. Sirve, además, para mostrar la cultura de un lugar. Es muy interesante para promover y dar a conocer lo de uno", contó Guerrieri.

"Fue una muy buena primera parte del campeonato. Ya pasó más de la mitad de la temporada y estamos bien. Quedan dos meses y medio para arrancar la última parte que son cuatro carreras por Asia", agregó.

Por último, Guerrieri habló del automovilismo argentino: ‘El automovilismo argentino siempre es fuerte desde la promoción. La pasión siempre está y el consumo está. Por eso, cuando las cosas se hacen bien, se logra enseguida llamar la atención del público. Se debe mejorar en el tema seguridad. Se debe mejorar el espectáculo para la gente. Se debe aprender mucho de Las Termas", opinó.