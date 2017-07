Cuando Guerrieri fue sancionado por una cinta y después le ganó a Ricciardo en la última curva

Fotos FESTEJO. Guerrieri fue sancionado un sábado y el domingo le ganó la final a Ricciardo. Así, se subió al podio... con una cinta en la boca.

El domingo, Canapino fue segundo en la clasificación del Top Race, pero luego sufrió la exclusión por una cinta que se encontraba en la puerta para evitar que vibre o se abra. Esto no se puede por reglamento y fue sancionado. Guerrieri sufrió una situación idéntica en el World Series, nada menos que ante Daniel Ricciardo (hoy piloto de F1), en Silverstone. Y ayer, lo recordó: "Mi camino fue marcado por una cinta aisladora de diez centímetros en el 2010, por la World Series y con Daniel Ricciardo. El sábado había ganado la carrera que me ponía a tiro del campeonato. El equipo de Ricciardo hizo la denuncia por esa cinta y me descalificaron. El domingo, volvemos a correr la final y le gané en la última curva. Me subí al podio con una cinta en la boca. Al año siguiente, Red Bull le quitó el apoyo al equipo de Ricciardo y se tuvo que venir a mi mismo equipo. Con él tengo un gran respeto. Se veía que si tenía la oportunidad, podía llegar lejos. Y así pasó".