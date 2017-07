Gregorio González: "No puedo pedir más, me siento feliz"

26/07/2017 -

El experimentado delantero de Sarmiento, Gregorio González, volvió a ser determinante en el ataque y convirtió el tanto de la apertura ante Mitre para sumar un nuevo título y tras ello, se manifestó feliz por el nuevo logro.

"Hace bastante tiempo que Sarmiento no lograba un campeonato y eso me pone feliz. Creo que no puedo pedir más. Estoy cerca del retiro y puedo darme el gusto de sumar un campeonato más para esta gran institución. ¿Qué más puedo pedir?", arrancó declarando el "Mono", en zona de vestuarios.

"Enfrentamos a un gran rival, que durante el torneo jugó buenos partidos, pero creo que hoy nosotros hicimos mejor las cosas dentro de la cancha. Manejamos la pelota, fuimos contundentes y ahora vamos a festejar y tratar de descansar porque el domingo tenemos otro duelo por el Federal B", fue el análisis del atacante.

"Por ahí se complica enfrentar a un equipo joven, porque corren mucho y no te dejan espacios, pero fue fundamental la experiencia. Este grupo se merecía festejar porque todos los días entrega todo en cada entrenamiento", completó el futbolista, máximo ídolo de la institución bandeña.