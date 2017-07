En la Capital Federal también se hizo sentir la celebración por el aniversar

26/07/2017 -

El aniversario de la "Madre de Ciudades" también se celebró en la Exposición Ganadera de Buenos Aires, donde cientos de personas se acercaron a compartir la fiesta y vivenciar las expresiones más genuinas de nuestra provincia. Hubo bailes, música en vivo, exposición de productos y el tradicional saludo de cumpleaños con una torta santiagueña.

La actividad contó con la presencia del secretario de la Representación Oficial de Santiago del Estero en Buenos Aires y Relaciones Internacionales - Casa de Santiago, Bernardo Abruzzese, y el ministro de Producción, Luis Gelid, que a través de la coordinación del espacio se encargaron de inaugurar los festejos del día.

La actuación de Candela Mazza junto con bailarines y músicos de Santiago, generó que el público concurrente se sume a la fiesta, con la presencia de santiagueños que buscan reencontrarse con sus raíces y visitantes de todas las provincias que se acercaron atraídos por la cultura de nuestra tierra. Acompañaron a la cantante músicos, bailarines y otros artistas.

"El folclore lo llevo en la sangre. Cuando tocan folclore la sangre me hace un borbollón", dijo Marcelo Ferreyra, que vive en Buenos Aires pero nació y vivió en Atamisqui. Analía es jubilada, nació en Pellegrini y todos los años se acerca al predio de Palermo para participar de nuestra fiesta: "Me acuerdo de mis pagos y me emociono. Vengo especialmente para vivir esta fiesta folclórica", expresó.

Adriana, de familia santiagueña, que conoce las canciones y los ritmos del folclore, dijo: "Me gusta la chacarera, el gato, el escondido y la zamba y estoy aprendiendo a bailar". Haydée es jubilada y porteña "pero siento la música de Santiago como si fuera mía".