Fotos La gobernadora destacó el "clima familiar, de armonía y de paz" de los festejos de la ciudad

26/07/2017 -

La gobernadora de la provincia, doctora Claudia de Zamora destacó la participación de los santiagueños y los turistas, y el clima "familiar, de armonía, de paz, y con mucha felicidad", con que se desarrollaron los festejos por el 464º aniversario de la ciudad, que finalizaron ayer con el tradicional desfile cívico militar y el megashow al pie del monumento al fundador, Francisco de Aguirre. "Estoy muy contenta porque veo que el pueblo salió espontáneamente una vez más a celebrar el cumpleaños de la ciudad, y porque lo hizo en un clima familiar, de armonía, de paz, y con mucha felicidad", dijo la gobernadora luego de participar del desfile cívico militar. Respecto de lo vivido durante la vigilia del lunes por la noche, dijo: "Desde el balcón del CCB no puedo describir la emoción que sentía cuando cantamos el cumpleaños feliz y vi infinidad de personas con sus velitas, sus antorchas festejando. Creo que cada año se va superando en cantidad de personas, no solo santiagueños sino también turistas que nos visitan y que la han naturalizado como propia a esta fiesta del pueblo de Santiago del Estero". "La verdad es que todos se sorprenden, porque esto, como toda tradición se difunde de boca en boca, de turista a turista, y nos felicitan por la organización, por cómo festejamos, que no es habitual en otros lugares, sobre todo en el clima familiar y de mucha tranquilidad en que lo hacemos", redondeó. Del intendente El intendente Hugo Infante, hizo un balance "altamente positivo" de los festejos por la participación de la gente, lo que "nos emociona, nos reconforta y nos obliga a seguir trabajando cada día más por Santiago". "Una de las cosas que siempre menciono es el comportamiento de la gente. Durante todo el mes se realizan eventos de asistencia de mucha gente y no hay incidentes, y eso es un ejemplo", destacó.