Fotos La ciudad de Fernández celebra hoy su 127º aniversario

26/07/2017 -

FERNÁNDEZ, Robles (C) La ciudad de Fernández, denominada "Capital del Agro" santiagueño, cumple hoy 127 años de existencia. En ese contexto cabe recordar que el 26 de julio de 1890, el escribano público Jesús María Fernández donó y trazó el pueblo en tierras que había adquirido a los Castillos haciendo coincidir la fecha de la fundación con la llegada del primer tren de la empresa de ferrocarriles Sunchales, posteriormente Mitre. Con la llegada de ese primer tren se fueron sumando -a los primeros habitantes- inmigrantes procedentes de distintos países europeos que, con trabajo y perseverancia, cimentaron la pujanza de esta ciudad, cabecera del departamento Robles. Las investigaciones históricas recopiladas por el poeta y escritor Julio Armando Rafael dan cuenta de que "este lugar había sido habitado por las poblaciones aborígenes de la región santiagueña central, convirtiéndose en un punto geográfico de importante valor arqueológico y antropológico debido a la existencia de un valioso yacimiento de tumbas, abundantes restos de vasijas, alfarería, utensilios fabricados en hueso, etc., testimonio de la cultura ´Sunchituyoj´ perteneciente a una de las tradiciones culturales más representativas de Santiago del Estero, desarrollada entre los siglos VIII y X". Entre los primeros habitantes extranjeros radicados en eta ciudad se pueden nombrar a Federico Mickkelsen Löth, Isidoro Guzmán, Cristian Anderson, Noé Tagliavini, Erico Mazzieri, José Webber, José Campini, Manuel y Américo Battán, Juan Sáenz, Bartolomé Uliana, Andrés Molinari y Pacífico Cavalieri, entre otros, además de apellidos españoles, polacos, sirios, libaneses etc., en un recuerdo a quienes con su tesón y hombría de bien forjaron el porvenir de estas tierras.