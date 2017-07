Fotos "Nos convoca a rememorar el pasado, disfrutar del presente y proyectar el futur

26/07/2017 -

FER NÁNDE Z, Robles (C) El intendente de Fernández, Ariel L. Matarazzo, brindó un mensaje por el 127º aniversario de la ciudad y expresó: "Como cada 26 de julio, el cumpleaños de nuestra ciudad nos convoca a rememorar el pasado, disfrutar del presente y proyectar el futuro". "Hace 127 años, don Jesús M. Fernández comenzaba a sembrar los cimientos de nuestra progresista ciudad, que se convertiría en una de las más importantes de la provincia", indicó. Y agregó: "Al encabezar un aniversario más de la ciudad me llena de orgullo y emoción, porque me permite visualizar todos los logros y avances que como comunidad hemos conseguido. Este aniversario debe encontrarnos unidos, felices de haber nacido en esta tierra, nuestra casa grande que nos pertenece e identifica. Fernández se destaca por su gente activa y trabajadora, por su fábrica inagotable de artistas, deportistas e intelec